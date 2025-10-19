Un policía fue demorado por el homicidio de un presunto delincuente cerca de El Chivero

Un nuevo episodio de violencia y de inseguridad se registró durante la madrugada del domingo en capital tucumana, cuando un policía mató a un presunto delincuente, durante un intento de robo ocurrido en calle Uruguay al 900.
El hecho, que aún es materia de investigación, ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. De acuerdo con las primeras averiguaciones, un efectivo policial de 26 años había estacionado su vehículo particular en esa zona mientras se encontraba acompañado por su pareja, quien también pertenece a la fuerza. En ese momento, un hombre de 31 años se acercó al auto y habría intentado ingresar por la ventanilla, amenazando a la pareja con un arma blanca.
Ante la situación, según se informó, el uniformado habría extraído su arma reglamentaria y efectuó disparos, aparentemente, hacia el piso, según consta en las primeras actuaciones judiciales. Sin embargo, algunos de los proyectiles impactaron en los miembros inferiores del presunto ladrón.
El hombre logró huir del lugar, pero minutos después fue hallado sin vida en Bolivia al 1.100, a unas cuadras de donde se produjo el intento de robo. “El cuerpo fue hallado en la calle, cuando la víctima cayó desangrada”, indicaron fuentes judiciales.
La Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Fiscal, dirigida por el fiscal Carlos Sale, intervino de inmediato en el caso y dispuso la presencia del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
En el lugar trabajaron peritos de laboratorio y personal de reconocimiento médico legal, quienes realizaron tareas de recolección de evidencias y levantamiento de vainas servidas. Por disposición del MPF, el policía involucrado quedó demorado mientras se desarrollan las pericias correspondientes.