Un policía fue demorado por el homicidio de un presunto delincuente cerca de El Chivero

El hecho, que aún es materia de investigación, ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. De acuerdo con las primeras averiguaciones, un efectivo policial de 26 años había estacionado su vehículo particular en esa zona mientras se encontraba acompañado por su pareja, quien también pertenece a la fuerza. En ese momento, un hombre de 31 años se acercó al auto y habría intentado ingresar por la ventanilla, amenazando a la pareja con un arma blanca.