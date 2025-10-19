Tres goles y una asistencia de Messi para otra goleada de Inter Miami en la MLS

El partido, disputado en Tennessee, comenzó cuesta arriba para el equipo de Javier Mascherano, que ya tenía asegurado su boleto a los playoffs, pero buscaba mejorar su posición en la Conferencia Este. Pero Messi volvió a marcar la diferencia con una obra de arte a los 34 minutos del primer tiempo: controló la pelota de pecho, eludió a tres rivales y definió con un zurdazo preciso al palo del arquero Joe Willis.