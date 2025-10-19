Tres goles y una asistencia de Messi para otra goleada de Inter Miami en la MLS

En otra actuación descollante, Lionel Messi volvió a ser protagonista absoluto en la MLS en la goleada 5-2 de Inter Miami sobre Nashville, como visitante, en la última fecha de la fase regular. Con su nuevo “hat-trick”, el rosarino se consagró como máximo goleador del torneo con 29 tantos, además de quedarse con la Bota de Oro.
El campeón del mundo firmó una noche redonda: anotó tres goles, dio una asistencia y alcanzó un total de 48 participaciones directas en goles durante la temporada, con 19 asistencias incluidas. Esta cifra lo ubica como el segundo con más contribuciones en la historia de la MLS, solo superado por el mexicano Carlos Vela, quien sumó 49 en 2019.
El partido, disputado en Tennessee, comenzó cuesta arriba para el equipo de Javier Mascherano, que ya tenía asegurado su boleto a los playoffs, pero buscaba mejorar su posición en la Conferencia Este. Pero Messi volvió a marcar la diferencia con una obra de arte a los 34 minutos del primer tiempo: controló la pelota de pecho, eludió a tres rivales y definió con un zurdazo preciso al palo del arquero Joe Willis.
Pese a que Nashville logró dar vuelta el resultado antes del descanso, Inter Miami salió decidido en el complemento, impulsado por un Messi intratable. El empate llegó desde los doce pasos luego de que el árbitro cobrara penal por una mano en el área.
A los 63 minutos, el argentino Baltasar Rodríguez aprovechó un rebote y puso el 3-2. Poco después, Messi selló su triplete tras una pared con Telasco Segovia, definiendo cruzado al segundo palo para el 4-2. Sobre el final, el capitán volvió a mostrar su generosidad: quedó mano a mano con el arquero, pero prefirió asistir a Segovia, quien sentenció el marcador 5-2.
Con este triunfo, Inter Miami cerró la fase regular en el tercer puesto de la Conferencia Este (19 victorias, 8 empates y 9 derrotas) y enfrentará a Nashville SC en la primera ronda de los Playoffs, en una serie al mejor de tres partidos.
En el plano individual, Messi sumó 68 goles y 36 asistencias en 81 encuentros con el conjunto de Miami. Además, alcanzó su 17ª temporada consecutiva registrando al menos un hat-trick y elevó su cuenta histórica a 889 tantos y 401 asistencias en 1.130 partidos oficiales.