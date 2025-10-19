Prisión preventiva para "El Yankee" por tenencia de cocaína

La auxiliar de fiscal Elina González detalló durante la audiencia los elementos que sustentan la acusación. Según su exposición, el jueves 16 de octubre, alrededor de las 14.30, y como resultado de una medida de allanamiento ordenada por el juez del Colegio de Jueces de la Capital, se hallaron en poder de los detenidos diferentes tipos de drogas listas para su fraccionamiento y venta. Los investigadores sostienen que las sustancias estaban bajo custodia directa del apodado “El Yankee” y su pareja, en coordinación con los otros dos imputados.