Prisión preventiva para "El Yankee" por tenencia de cocaína

El allanamiento se originó por una supuesta denuncia anónima. Hay cuatro aprehendidos.

EN ZONA SUR. La Policía habría encontrado cocaína en una vivienda ubicada en Lavalle al 2.700.
Hace 1 Hs

En un operativo realizado en la zona sur de la capital tucumana, la Policía detuvo a un hombre conocido como “El Yankee”, acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La medida fue dispuesta luego de un allanamiento efectuado en una vivienda de Lavalle al 2.700, tras un llamado anónimo que alertó sobre maniobras vinculadas al narcotráfico en la zona.

El procedimiento fue coordinado por la Unidad Fiscal Especializada en Narcomenudeo del Ministerio Público Fiscal, dirigida por el fiscal José Sanjuán, quien imputó al sospechoso, de 41 años, junto a su pareja, de 39, y a otros dos hombres, de 28 y 29 años, señalados como sus colaboradores.

"Alertados por una denuncia anónima de una mujer, sobre la venta de sustancias en un domicilio de Lavalle al 2.700, se secuestró cocaína, marihuana y balanza. El ‘Yankee’ estaba con su mujer y dos soldaditos que vendían para él. Además, está siendo investigado en el marco de otros legajos (que serán acumulados)", explicó el fiscal Sanjuán. El funcionario también confirmó que del operativo participó personal de la Policía Federal.



La auxiliar de fiscal Elina González detalló durante la audiencia los elementos que sustentan la acusación. Según su exposición, el jueves 16 de octubre, alrededor de las 14.30, y como resultado de una medida de allanamiento ordenada por el juez del Colegio de Jueces de la Capital, se hallaron en poder de los detenidos diferentes tipos de drogas listas para su fraccionamiento y venta. Los investigadores sostienen que las sustancias estaban bajo custodia directa del apodado “El Yankee” y su pareja, en coordinación con los otros dos imputados.

Ante las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró que existían “elementos de convicción suficientes” para acreditar la comisión del delito y solicitó prisión preventiva por cuatro meses, al entender que los acusados podrían obstaculizar la investigación o evadir la justicia.

Sin embargo, la magistrada interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido, disponiendo la prisión preventiva de “El Yankee” por un plazo de dos meses, mientras que sus tres acompañantes continuarán bajo arresto domiciliario durante el mismo periodo.

Temas Narcotráfico
