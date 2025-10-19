Investigan la muerte de un hombre a metros del predio de Banco Provincia

Según las primeras averiguaciones, Cansino y su cuñado habían salido en persecución de un hombre que minutos antes habría intentado robarle el celular a una mujer que circulaba en motocicleta por el barrio Sibantos. “El sospechoso intentó robar un celular a una femenina que se trasladaba en motocicleta por el barrio Sibantos. La hizo caer y forcejearon. Esta situación fue advertida por los vecinos e interviene la víctima con su cuñado. Seguidamente, comienzan una persecución, en moto, por la ruta 9 (en diagonal a una concesionaria)”, explicó Sale.