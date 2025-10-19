Investigan la muerte de un hombre a metros del predio de Banco Provincia

Un violento hecho conmocionó este sábado la zona norte de la capital tucumana, cuando un hombre fue asesinado a metros del club Banco Provincia, sobre la ruta nacional 9. La víctima, identificada como Julio César Cansino, de 46 años, murió tras ser herido con un arma blanca durante un forcejeo. El agresor logró escapar y hasta el momento permanece prófugo.
El episodio tuvo lugar alrededor del mediodía de ayer, a la altura del kilómetro 1.230 de la ruta, donde personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) trabajó bajo la coordinación de la Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Carlos Sale. Las pericias fueron supervisadas por el propio fiscal y por la auxiliar Luz Becerra.
Según las primeras averiguaciones, Cansino y su cuñado habían salido en persecución de un hombre que minutos antes habría intentado robarle el celular a una mujer que circulaba en motocicleta por el barrio Sibantos. “El sospechoso intentó robar un celular a una femenina que se trasladaba en motocicleta por el barrio Sibantos. La hizo caer y forcejearon. Esta situación fue advertida por los vecinos e interviene la víctima con su cuñado. Seguidamente, comienzan una persecución, en moto, por la ruta 9 (en diagonal a una concesionaria)”, explicó Sale.
El fiscal detalló que, tras ser alcanzado en las inmediaciones del club Banco Provincia, el sospechoso se enfrentó con Cansino y, durante el forcejeo, lo atacó con un arma blanca, provocándole heridas mortales. Luego huyó por la zona de Canal Norte.
El hecho, que ocurrió entre las 11.30 y las 12, movilizó a equipos policiales y forenses que aún trabajan en la recolección de pruebas. Los peritos del ECIF tomaron muestras y levantaron indicios en el lugar con el fin de reconstruir la secuencia del crimen y dar con el autor del homicidio.
Mientras tanto, la Unidad Especializada de Homicidios II continúa con la búsqueda del sospechoso, que hasta el momento no ha sido identificado. Las autoridades no descartan que en las próximas horas se dispongan nuevas medidas para avanzar en la investigación.