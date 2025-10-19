Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

ATP 250 Almaty
Final
7: Corentin Moutet-Daniil Medvédev (Disney+)
Serie A de Italia
7.30: Como-Juventus (ESPN)
10: Cagliari-Bologna (ESPN 3)
10: Genoa-Parma (Disney+)
13: Atalanta-Lazio (ESPN 2)
13: Inter de Milan-Parma (DSports)
15.45: AC Milan-Fiorentina (ESPN 2)
Liga de España
9: Elche-Athletic de Bilbao (ESPN 2)
11.15: Celta de Vigo-Real Sociedad (DSports)
13.30: Levante-Rayo Vallecano (DSports)
16: Getafe-Real Madrid (DSports)
ATP 250 - Estocolmo
Final
10: Ugo Humbert-Casper Ruud (Disney+)
Ligue 1 de Francia
10: Lens-Paris FC (Disney+)
12: Lorient-Brest (Disney+)
12: Rennes-Auxerre (Disney+)
12: Toulouse-Metz (Disney+)
15.45: Nantes-Lille (ESPN 3)
Premier League
10: Tottenham-Aston Villa (ESPN)
12.30: Liverpool-Manchester United (ESPN)
NFL (Fútbol Americano)
10.30: Los Angeles Rams-Jacksonville Jaguars (Fox Sports 3)
17: Indianapolis Colts-Los Angeles Chargers (Fox Sports 2)
17: Washington Commanders-Dallas Cowboys (Fox Sports 3)
21: Atlanta Falcons-San Francisco 49ers (ESPN 2)
Kings League
10.30: Fecha 1 (DSports)
Bundesliga de Alemania
10.30: Freiburg-Eintracht Frankfurt (Disney+)
12.30: St. Pauli-Hoffenheim (ESPN 3)
Futsal AFA
11: River-Independiente (TyC Sports)
ATP 250 Bruselas
Final
11.30: Felix Auger-Aliassime- Jiri Lehecka (Disney+)
Liga ACB
14: Unicaja-Barcelona (Fox Sports 2)
Primera Nacional - Reducido
Segunda Fase, Ida
14.45: Gimnasia de Jujuy-Deportivo Madryn (TyC Sports)
17: Deportivo Morón-Atlanta (TyC Sports)
19: Tristán Suárez-Estudiantes (Caseros) (TyC Sports)
Liga Profesional Argentina
15: Sarmiento-Vélez (ESPN Premium)
15: Estudiantes-Gimnasia (TNT Sports)
18: Rosario Central-Platense (TNT Sports)
18: San Martín (SJ)–Independiente (ESPN Premium)
Torneo Federal A
Final por el 1er ascenso
16: Ciudad de Bolivar-Atlético Rafaela (DSports)
Top 14 de Francia
16: Toulon-Racing 92 (Disney+)
Fórmula 1 - GP de Austin
16: Carrera (Fox Sports / Disney+)
Mundial Sub 20 - Final
20: Argentina-Marruecos (DSports / Canal 8)