Secciones
DeportesMotores

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Se completan las fechas en las Ligas europeas y avanza el Reducido en la Primera Nacional.

ÚLTIMO PASO. La Selección de Placente tendrá la chance de coronar un proceso inesperado como histórico. ÚLTIMO PASO. La Selección de Placente tendrá la chance de coronar un proceso inesperado como histórico. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 2 Hs

ATP 250 Almaty

Final

7: Corentin Moutet-Daniil Medvédev (Disney+)

Serie A de Italia

7.30: Como-Juventus (ESPN)

10: Cagliari-Bologna (ESPN 3)

10: Genoa-Parma (Disney+)

13: Atalanta-Lazio (ESPN 2)

13: Inter de Milan-Parma (DSports)

15.45: AC Milan-Fiorentina (ESPN 2)

Liga de España

9: Elche-Athletic de Bilbao (ESPN 2)

11.15: Celta de Vigo-Real Sociedad (DSports)

13.30: Levante-Rayo Vallecano (DSports)

16: Getafe-Real Madrid (DSports)

ATP 250 - Estocolmo

Final

10: Ugo Humbert-Casper Ruud (Disney+)

Ligue 1 de Francia

10: Lens-Paris FC (Disney+)

12: Lorient-Brest (Disney+)

12: Rennes-Auxerre (Disney+)

12: Toulouse-Metz (Disney+)

15.45: Nantes-Lille (ESPN 3)

Premier League

10: Tottenham-Aston Villa (ESPN)

12.30: Liverpool-Manchester United (ESPN)

NFL (Fútbol Americano)

10.30: Los Angeles Rams-Jacksonville Jaguars (Fox Sports 3)

17: Indianapolis Colts-Los Angeles Chargers (Fox Sports 2)

17: Washington Commanders-Dallas Cowboys (Fox Sports 3)

21: Atlanta Falcons-San Francisco 49ers (ESPN 2)

Kings League

10.30: Fecha 1 (DSports)

Bundesliga de Alemania

10.30: Freiburg-Eintracht Frankfurt (Disney+)

12.30: St. Pauli-Hoffenheim (ESPN 3)

Futsal AFA

11: River-Independiente (TyC Sports)

ATP 250 Bruselas

Final

11.30: Felix Auger-Aliassime- Jiri Lehecka (Disney+)

Liga ACB

14: Unicaja-Barcelona (Fox Sports 2)

Primera Nacional - Reducido

Segunda Fase, Ida

14.45: Gimnasia de Jujuy-Deportivo Madryn (TyC Sports)

17: Deportivo Morón-Atlanta (TyC Sports)

19: Tristán Suárez-Estudiantes (Caseros) (TyC Sports)

Liga Profesional Argentina

15: Sarmiento-Vélez (ESPN Premium)

15: Estudiantes-Gimnasia (TNT Sports)

18: Rosario Central-Platense (TNT Sports)

18: San Martín (SJ)–Independiente (ESPN Premium)

Torneo Federal A

Final por el 1er ascenso

16: Ciudad de Bolivar-Atlético Rafaela (DSports)

Top 14 de Francia

16: Toulon-Racing 92 (Disney+)

Fórmula 1 - GP de Austin

16: Carrera (Fox Sports / Disney+)

Mundial Sub 20 - Final

20: Argentina-Marruecos (DSports / Canal 8)

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición
3

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre
4

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

Escenas de la vida conyugal
5

Escenas de la vida conyugal

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20
6

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Más Noticias
Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

La foto que no viste: la Marcha del Orgullo en Tucumán

La foto que no viste: la Marcha del Orgullo en Tucumán

Escenas de la vida conyugal

Escenas de la vida conyugal

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Comentarios