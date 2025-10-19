El mensaje de María Corina Machado a la Asamblea General de la SIP

La flamante Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dirigió un mensaje a la 81 Asamblea General de la SIP en el que aseguró que su país vive “la coyuntura más decisiva de su historia contemporánea¨, asegurando que el régimen de Nicolás Maduro vive actualmente ¨en una realidad paralela y ficticia¨.
“Buscan crear una realidad paralela, ficticia”, dijo la dirigente venezolana sobre el régimen de Maduro. “El único modo de derrotar estos regímenes es una prédica constante e irrestricta de la verdad”, afirmó.
Machado, en su mensaje grabado, agradeció la oportunidad de dirigirse a los editores de las Américas reunidos en la SIP a los que dijo que seguramente “pronto tendré el honor de recibirlos en Venezuela”.