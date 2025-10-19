Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

El partido que encabeza Roberto Sánchez en la lista para el 26 de octubre, el radicalismo, lanzó una nueva táctica para convocar al electorado. Se trata de una página web (sanchezojaldo.com) en la que se marca una elección de “dos caminos y un solo futuro”, distinguiendo entre Sánchez y el gobernador y líder del Frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo. “Elegimos entre repetir la historia o abrir un nuevo capítulo de progreso real. Conocé por qué el equipo de Roberto Sánchez es la única opción que transforma Tucumán. Faltan siete días para la elección”, dice el sitio. Y al hacer clic en “comparar modelos”, aparecen diapositivas que indican que “Tucumán está en una encrucijada” y que “dos visiones opuestas disputan el futuro de nuestra Provincia”. Además de un breve resumen de las ideas que distinguen a cada candidato, la página suma un test de siete preguntas en el cual se determina “qué modelo de provincia se alinea más con tu visión de futuro”. “¿Cuál es tu camino? ¿Sánchez o Jaldo?”, plantea.