Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

Acto por el día de la mujer
El peronismo encabezó una celebración por el Día de la Mujer en el que se convocó a apoyar al oficialismo provincial “todos juntos, con esperanza, por el futuro que soñamos”, según escribió la intendenta Rossana Chahla en sus redes sociales. Del acto participaron el gobernador interino, Miguel Acevedo; el senador nacional y líder del PJ local, Juan Manzur; la legisladora Carolina Vargas Aignasse; el legislador Javier Noguera; y los organizadores del evento, el concejal José María Franco y el legislador Christian Rodríguez. “Ver a tantas mujeres reunidas, llenas de esperanza y energía, nos recuerda que cuando estamos unidas podemos transformar realidades. A una semana de las elecciones, reafirmamos que el peronismo está unido y con fuerza para construir un futuro mejor para todos los tucumanos”, expresó Chahla.
Por disturbios en la visita de Milei
La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, Alejandra Arreguez, cruzó al gobernador Osvaldo Jaldo por el operativo de seguridad que llevaron adelante oficiales de la Policía de la Provincia durante la visita del presidente Javier Milei. Sobre todo, en el momento en que un grupo de protestantes abuchearon la llegada del jefe de Estado durante la caminata libertaria. “Golpes a jubilados, gases y detenidos a quienes protestaban por la llegada de Milei a Tucumán. Jaldo pasó de querer ‘cortarle la melena al león’ a reprimir cualquier protesta contra el gatito mimoso del poder económico”, publicó en X Arreguez, junto a un video grabado por LA GACETA.
FR y su diálogo con vecinos
En la recta final rumbo al 26 de octubre, los dirigentes de Fuerza Republicana (FR) se plantaron en la peatonal Mendoza para atender y conversar con los vecinos sobre su propuesta política. Estuvieron presentes los legisladores Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra y los concejales Ramiro Ortega y Alfredo “Pato” Terán de Zavalía. “Salimos al encuentro de los vecinos de la Capital para compartir nuestras propuestas y contarles todo lo que queremos hacer para mejorar la vida de los tucumanos. Cada conversación, cada saludo y cada muestra de apoyo nos reafirman que el cambio está cada vez más cerca. Este 26 de octubre vamos juntos con la fuerza de un proyecto que tiene la convicción y las ideas para construir un Tucumán distinto”, escribió Ortega.
“Más policías que simpatizantes”
El secretario de Energía de la Provincia, Martín Viola, se refirió a la caminata que llevó adelante el Presidente junto a los candidatos locales en Yerba Buena. “La escasa convocatoria en la visita de @JMilei (usuario del jefe de Estado en X) intentó ser disimulada con tomas fotográficas inducidas: tomas cerradas, ángulos cuidados y mucha edición para disimular una convocatoria que no fue. La imagen puede maquillarse, pero la falta de respaldo popular no”, lanzó. A su vez, el ex funcionario municipal dijo que el libertario “llegó a Tucumán con la promesa de una revolución y terminó recibiendo una bienvenida con más policías que simpatizantes. Mucho operativo, poco pueblo”. Viola comparó la caminata con los actos que encabeza Osvaldo Jaldo, “que no necesita marketing ni custodia excesiva: siempre está cerca de la gente, donde realmente se construye el apoyo popular”.
En distintos puntos de la Capital
El partido CREO, que impulsa a la actual diputada Paula Omodeo en la lista para las elecciones legislativas, visitó distintos puntos de San Miguel de Tucumán promoviendo sus mensajes de campaña. Según una publicación de Sebastián Murga, segundo candidato a diputado, el equipo de CREO estuvo en Capital, Villa Luján, El Bajo, Sede y El Ateneo. “A días de las elecciones, nuestro compromiso es cada vez más grande: sólo con trabajo, Tucumán avanza. Recorriendo y dialogando con la gente, convencidos que es posible salir adelante. Este 26 de octubre votá por vos y por nosotros”, manifestó Murga. Le siguen en la lista Sonia Assaf y Gustavo García. Además, el partido informó que el martes 21 a las 20 realizará una capacitación para el uso de la Boleta Única de Papel (BUP). “Cuidá tu voto y cuidá el voto de los tucumanos. Tucumán avanza con CREO”, resaltó Murga.
La estrategia del radicalismo
El partido que encabeza Roberto Sánchez en la lista para el 26 de octubre, el radicalismo, lanzó una nueva táctica para convocar al electorado. Se trata de una página web (sanchezojaldo.com) en la que se marca una elección de “dos caminos y un solo futuro”, distinguiendo entre Sánchez y el gobernador y líder del Frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo. “Elegimos entre repetir la historia o abrir un nuevo capítulo de progreso real. Conocé por qué el equipo de Roberto Sánchez es la única opción que transforma Tucumán. Faltan siete días para la elección”, dice el sitio. Y al hacer clic en “comparar modelos”, aparecen diapositivas que indican que “Tucumán está en una encrucijada” y que “dos visiones opuestas disputan el futuro de nuestra Provincia”. Además de un breve resumen de las ideas que distinguen a cada candidato, la página suma un test de siete preguntas en el cual se determina “qué modelo de provincia se alinea más con tu visión de futuro”. “¿Cuál es tu camino? ¿Sánchez o Jaldo?”, plantea.
Concejales junto a Osvaldo Jaldo
El concejal ex alfarista Carlos Arnedo (Acción Vecinal) acompañó al Frente Tucumán Primero en uno de sus encuentros partidarios con los vecinos. Estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y ediles de la bancada peronista como Ernesto Nagle, José María Franco, Eduardo Molina. También se sumó Carlos Ale, del Partido por la Justicia Social (PJS) que apoya al PJ en las elecciones del 26 de octubre. “Creo profundamente en una gestión cercana, que escucha, que está donde la gente necesita. En tiempos donde el Estado nacional vacía las provincias, en Tucumán seguimos apostando a la unidad, al trabajo y a la democracia. Porque cuando hay compromiso y convicción, el pueblo siempre va primero”, manifestó Arnedo.
Sánchez en Banda del Río Salí
El candidato a diputado que busca renovar su banca en el Congreso de la Nación, Roberto Sánchez, encabezó una caminata repartiendo boletas en la Banda del Río Salí, y luego recorrió la Feria del parque Avellaneda. Lo acompañaron los candidatos José María Canelada y Micaela Viña. El ex intendente de Concepción resaltó: “qué bueno es poder hablar con todos los tucumanos, cara a cara, de frente. Saber que somos muchos los que queremos que nuestra Provincia deje el letargo y abandono en que se encuentra. Este domingo 26 de octubre tenemos la gran oportunidad para lograr que Tucumán comience a cambiar en serio”. En tanto, Viña contó sobre la jornada en sus redes sociales: “hoy difundimos nuestra propuesta de trabajar a favor de los tucumanos en el Congreso, hablamos con los feriantes, nos transmitieron su apoyo y les explicamos cómo se vota este 26 de octubre”. La cuarta candidata que completa la lista principal del Frente Unidos por Tucumán es Milagros Céliz.