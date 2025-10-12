Tecnología con propósito: cuando la Inteligencia Artificial se combina con las habilidades humanas

En un mundo donde los algoritmos predicen comportamientos y los datos marcan decisiones, la tecnología ya no es el único diferencial competitivo. El verdadero valor está en cómo las personas lideran esos procesos, integrando inteligencia emocional, pensamiento crítico y adaptabilidad. La clave no está sólo en usar herramientas, sino en aprender a pensar con ellas.
Agencia i, en alianza con Kinetic Corp, impulsa una serie de masterclasses y experiencias formativas que fusionan tecnología, liderazgo y gestión de proyectos. Desde Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la dirección de proyectos hasta nuevas metodologías de liderazgo ágil, la propuesta busca acompañar a profesionales y organizaciones en la transformación que hoy exige el mercado.
Habilidades blandas
A medida que la inteligencia artificial se integra en las empresas, las habilidades humanas -como la empatía, la comunicación y el liderazgo colaborativo- se vuelven esenciales. Son esas competencias las que permiten aprovechar las capacidades de la IA de forma ética, estratégica y con propósito.
Las próximas masterclasses de Agencia i abordan el vínculo entre tecnología y gestión con un enfoque práctico.
Scrum Master: se trata de una formación intensiva que consta de cuatro encuentros para liderar equipos ágiles y gestionar proyectos con eficiencia y flexibilidad. Se dictará el 17, 18, 24 y 25 de octubre.
Management 3.0: el liderazgo en tiempos de cambio. Una experiencia presencial centrada en la motivación, la autogestión y la colaboración. Los participantes trabajan con herramientas y dinámicas lúdicas que fomentan el compromiso y la innovación en los equipos. Su dictado será el 7 y 8 de noviembre.
IA para Project Managers: cómo aplicar herramientas de Inteligencia Artificial para optimizar la planificación, asignación de recursos y toma de decisiones. Esta masterclass se dictará el 14 y 15 de noviembre.
Project Summit
La Experiencia Project Summit Mendoza es el gran encuentro anual que combina formación, networking y turismo de aprendizaje. Un evento de dos días, en noviembre, con referentes nacionales de Project Management Institute (PMI), orientado al desarrollo profesional y empresarial bajo una mirada de triple impacto: económico, social y ambiental.
Durante la experiencia, se abordará el Triángulo del Talento del PMI, con workshops dictados por Adriana Cibelli, Iris Gastañaga, y Gustavo Albera. Además, se compartirán casos reales de innovación y sustentabilidad en Mendoza, generando redes de valor y colaboración entre líderes y profesionales. Save the date: 21 y 22 de noviembre, en Mendoza.
Promociones
Agencia i ofrece distintas opciones para potenciar la formación profesional:
- Pack IA para PM + Management 3.0: 50% de descuento sobre la capacitación de menor valor.
- Pack Management 3.0 + Scrum Master: 50% de descuento sobre la capacitación de menor valor.
- Descuento Club LA GACETA: 20% de descuento para miembros activos.
- Experiencia Management 3.0: precio promocional con 40% de descuento hasta el 26 de octubre.
En definitiva, Agencia i continúa consolidándose como referente regional en formación ejecutiva y dirección de proyectos, impulsando un aprendizaje que une tecnología, liderazgo y propósito humano.
