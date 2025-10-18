Boca recordó a Russo en una Bombonera colmada, pero no pudo evitar la derrota ante Belgrano

La Bombonera fue el escenario de un homenaje multitudinario a Miguel Ángel Russo. Antes del inicio del partido ante Belgrano, el estadio se cubrió de símbolos dedicados al entrenador fallecido. Una enorme tela sobre el círculo central mostró su imagen junto a la frase “Amor con amor se paga”. En el palco de Juan Román Riquelme, otra bandera recordó un abrazo entre ambos con las palabras: “Siempre te recordaré con una sonrisa, amigo”.
En las tribunas se repitieron los gestos de gratitud. En las pantallas se proyectaron imágenes de los títulos y momentos más recordados de Russo, mientras una hilera de chicos de las inferiores agitaba banderas con la foto del técnico besando la Copa Libertadores. El minuto de silencio se transformó en aplausos. Leandro Paredes y Claudio Úbeda, su exayudante y hoy entrenador, soltaron globos azules y amarillos con tres estrellas doradas —una por cada campeonato ganado— y una camiseta con el número 1956, año de nacimiento de Russo.
El ambiente de emoción contrastó con el desarrollo del partido. Boca intentó rendir homenaje en la cancha con una actuación intensa durante el primer tiempo, pero no logró concretar las situaciones que generó. Merentiel y Giménez desperdiciaron oportunidades claras, y Palacios, que regresaba al equipo, aportó movilidad sin poder definir.
El árbitro Pablo Dóvalo, tras revisar en el VAR con Fernando Espinoza, sancionó penal por una falta de Di Lollo a Passerini, quien abrió el marcador. Poco después, un desvío involuntario de Paredes amplió la ventaja para Belgrano. Úbeda respondió con el ingreso de Zeballos —que reemplazó a Aguirre— y el delantero descontó en su primera intervención. Sin embargo, el impulso duró poco. Boca perdió claridad, abusó de los pelotazos y no pudo aprovechar las pelotas paradas.
El 2-1 dejó al equipo con su segunda derrota consecutiva y al borde de salir de la zona de playoffs. La Bombonera, que había comenzado la tarde entre aplausos y recuerdos, cerró la jornada con un nuevo cántico: “Contra River, cueste lo que cueste…”. Boca deberá visitar a Barracas Central, luego a Estudiantes y finalmente enfrentar a River en su regreso al templo.
Precisamente su clásico rival llega en alza. Este sábado a la noche, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, River venció 2-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes y cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas. Los goles fueron de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza. El primero llegó tras una asistencia de Juanfer Quintero a Milton Casco, cuyo remate dio en el palo antes del rebote que aprovechó Montiel. En el complemento, Facundo Colidio realizó una jugada individual y asistió a Meza para cerrar el marcador.
El equipo de Marcelo Gallardo no brilló, pero recuperó confianza y escaló posiciones: quedó 4° con 21 puntos en el Clausura y 2° en la tabla anual, con la mira puesta en la clasificación a la próxima Copa Libertadores.