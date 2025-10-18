Boca recordó a Russo en una Bombonera colmada, pero no pudo evitar la derrota ante Belgrano

Precisamente su clásico rival llega en alza. Este sábado a la noche, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, River venció 2-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes y cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas. Los goles fueron de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza. El primero llegó tras una asistencia de Juanfer Quintero a Milton Casco, cuyo remate dio en el palo antes del rebote que aprovechó Montiel. En el complemento, Facundo Colidio realizó una jugada individual y asistió a Meza para cerrar el marcador.

El equipo de Marcelo Gallardo no brilló, pero recuperó confianza y escaló posiciones: quedó 4° con 21 puntos en el Clausura y 2° en la tabla anual, con la mira puesta en la clasificación a la próxima Copa Libertadores.