Secciones
SociedadActualidad

Crean el Museo del Payase

Más de 50 clowns participarán esta tarde en el Museo de la UNT con talleres y espectáculos.

ENCUENTRO DE CLOWNS. Una convocatoria abierta en el MUNT. ENCUENTRO DE CLOWNS. Una convocatoria abierta en el MUNT.
Hace 5 Hs

Medio centenar de clowns tucumanos se convocarán esta tarde, desde las 19, en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT, San Martín 1.545), para darle vida a un Catálogo de Payasos y Payasas de la provincia que consistirá en una breve entrevista para conformar la biografía personal y un registro fotográfico, con la idea de que quede conformado el Museo del Payase como forma de registro histórico y difusión de la actividad local. La convocatoria está abierta a todos los artistas que se dediquen a ese género. Incluso, quienes no se encuentren en Tucumán podrán enviar su foto y su video en forma virtual para participar a la distancia.

El evento está organizado desde la Plataforma Mujeres que Hacen Teatro, como actividad de celebración en sus 10 años de trayectoria. Margarita Fuentes tendrá a su cargo la coordinación de las fotos junto a Luis Collados y a los estudiantes Lautaro Molina, Tania Fernández y Cynthia Gomez Mendoza, mientras que Alina Wainziger elaborará el archivo audiovisual “Les payases también pensamos”. La responsabilidad general es de Verónica Pérez Luna (la payasa Pirucha Pérez) y Bernardo Mikicho Brunetti (Volantín).

El encuentro consistirá en actividades, talleres y espectáculos abiertos a público, con entrada a la gorra. Al final se escribirá un manifiesto payaso, se realizará un juego colectivo y una foto grupal, con una murga de despedida. La agenda aborda performances y juegos payases en todo el Museo (vereda, foyer, galerías y jardín) en forma rotativa; talleres de 40 minutos cada uno sobre Payaso Circense (dictado por Daniel Palito, con casi cuatro décadas de trayectoria en esta especialidad), de Dramaturgia del Clown (Sebastián Chazarreta), de Payasos y Títeres para las Infancias (Indra Loto y Ramiro Salvador, con creación de muñecos con objetos reciclados o de descarte) y Rítmica y/o Murga (Paula Zurita).

Temas TucumánSan Miguel de TucumánUniversidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los jóvenes se endeudan más rápido y pagan más lento, según datos del Banco Central
1

Los jóvenes se endeudan más rápido y pagan más lento, según datos del Banco Central

Cómo elegir el talle correcto en Temu y evitar errores al comprar ropa y calzado
2

Cómo elegir el talle correcto en Temu y evitar errores al comprar ropa y calzado

Más allá de la mente: descubrí el poder de tu cuerpo para alcanzar el bienestar
3

Más allá de la mente: descubrí el poder de tu cuerpo para alcanzar el bienestar

Quién es la argentina que anticipó el boom del coworking y hoy lidera una empresa en expansión
4

Quién es la argentina que anticipó el boom del coworking y hoy lidera una empresa en expansión

Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato
5

Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato

Ordenar los billetes de menor a mayor puede ser indicador de un trastorno
6

Ordenar los billetes de menor a mayor puede ser indicador de un trastorno

Más Noticias
Quién es la argentina que anticipó el boom del coworking y hoy lidera una empresa en expansión

Quién es la argentina que anticipó el boom del coworking y hoy lidera una empresa en expansión

Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato

Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato

Los electrodomésticos que hay que mantener impolutos para que no proliferen las cucarachas

Los electrodomésticos que hay que mantener impolutos para que no proliferen las cucarachas

Democracia en la era del algoritmo: ¿votamos o nos programan?

Democracia en la era del algoritmo: ¿votamos o nos programan?

El dolor crónico podría tener un interruptor de apagado en el cerebro

El dolor crónico podría tener un interruptor de apagado en el cerebro

Beneficios mundiales, U$S 1.200 de sueldo y todo pago en Dubai: así es el trabajo de una azafata argentina

Beneficios mundiales, U$S 1.200 de sueldo y todo pago en Dubai: así es el trabajo de una azafata argentina

Los elección de los nombres de mujer más lindos según la IA se basan en varios aspectos

Los elección de los nombres de mujer más lindos según la IA se basan en varios aspectos

Ordenar los billetes de menor a mayor puede ser indicador de un trastorno

Ordenar los billetes de menor a mayor puede ser indicador de un trastorno

Comentarios