Crean el Museo del Payase en el MUNT

Más de 50 clowns participarán esta tarde con talleres y espectáculos.

Hace 1 Hs

Medio centenar de clowns tucumanos se convocarán esta tarde, desde las 19, en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT, San Martín 1.545), para darle vida a un Catálogo de Payasos y Payasas de la provincia que consistirá en una breve entrevista para conformar la biografía personal y un registro fotográfico, con la idea de que quede conformado el Museo del Payase como forma de registro histórico y difusión de la actividad local. La convocatoria está abierta a todos los artistas que se dediquen a ese género. Incluso, quienes no se encuentren en Tucumán podrán enviar su foto y su video en forma virtual para participar a la distancia.

El evento está organizado desde la Plataforma Mujeres que Hacen Teatro, como actividad de celebración en sus 10 años de trayectoria. Margarita Fuentes tendrá a su cargo la coordinación de las fotos junto a Luis Collados y a los estudiantes Lautaro Molina, Tania Fernández y Cynthia Gomez Mendoza, mientras que Alina Wainziger elaborará el archivo audiovisual “Les payases también pensamos”. La responsabilidad general es de Verónica Pérez Luna (la payasa Pirucha Pérez) y Bernardo Mikicho Brunetti (Volantín).

El encuentro consistirá en actividades, talleres y espectáculos abiertos a público, con entrada a la gorra. Al final se escribirá un manifiesto payaso, se realizará un juego colectivo y una foto grupal, con una murga de despedida. La agenda aborda performances y juegos payases en todo el Museo (vereda, foyer, galerías y jardín) en forma rotativa; talleres de 40 minutos cada uno sobre Payaso Circense (dictado por Daniel Palito, con casi cuatro décadas de trayectoria en esta especialidad), de Dramaturgia del Clown (Sebastián Chazarreta), de Payasos y Títeres para las Infancias (Indra Loto y Ramiro Salvador, con creación de muñecos con objetos reciclados o de descarte) y Rítmica y/o Murga (Paula Zurita).

