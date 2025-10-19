Crean el Museo del Payase en el MUNT

Medio centenar de clowns tucumanos se convocarán esta tarde, desde las 19, en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT, San Martín 1.545), para darle vida a un Catálogo de Payasos y Payasas de la provincia que consistirá en una breve entrevista para conformar la biografía personal y un registro fotográfico, con la idea de que quede conformado el Museo del Payase como forma de registro histórico y difusión de la actividad local. La convocatoria está abierta a todos los artistas que se dediquen a ese género. Incluso, quienes no se encuentren en Tucumán podrán enviar su foto y su video en forma virtual para participar a la distancia.