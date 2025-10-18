Secciones
Sensacional Prize logró un gran triunfo en la "Polla de Potrillos"

El pupilo de Mario Pinillo ganó de punta a punta el tradicional clásico y el próximo mes viajará a Buenos Aires para seguir su campaña. Storm Chuck se lució entre los caballos adultos en el especial "Día la Madre".

SE VINO DE UN VIAJE. Sensacional Prize, con el jockey Héctor “Pulga” Suárez, contuvo en el final la atropellada del santiagueño Católico para ganar la “Polla”. SE VINO DE UN VIAJE. Sensacional Prize, con el jockey Héctor “Pulga” Suárez, contuvo en el final la atropellada del santiagueño Católico para ganar la “Polla”.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Se adueñó de la delantera apenas se abrieron los partidores y en el final contuvo la atropellada de sus adversarios para conseguir la victoria más importante de su campaña. Sensacional Prize se adjudicó el tradicional clásico “Polla de Potrillos”, la carrera más importante de la reunión disputada sobre pista barrosa en el hipódromo de Tucumán.

De punta a punta, el defensor de la caballeriza “Los Tíos” derrotó por 3/4 cuerpo al santiagueño Católico, que por un largo relegó a la tercera colocación a The Coach. El favorito Mock Joy culminó en el quinto lugar, a 2 1/2 cuerpos del vencedor, que empleó 1’32”4/5 para recorrer los 1.500 metros.

“Estoy muy contento. Es la primera vez que gano este clásico. Le tenía mucha confianza al potrillo, porque realmente se había mostrado muy bien en los ensayos”, contó el entrenador Mario Pinillo, encargado de la preparación del nieto materno de Sebi Halo.

Durante los primeros 800 metros, Sensacional Prize fue escoltado desde dos cuerpos por Valentino Halo, mientras que Católico corría en el tercer lugar. “La única desconfianza que tenía era que se adapte bien a la distancia, porque venía de ganar 1.200 metros y ahora corría 300 metros más”, reveló Pinillo.

La clave de la victoria estuvo en el ingreso a la recta final. Ahí, el jinete Héctor “Pulga” Suárez exigió a Sensacional Prize, que llegó a sacarle tres cuerpos a Católico. Esa “disparada” le sirvió, para mantener la ventaja en el final. “Lo corrió bárbaro Suárez. El potrillo se adaptó muy bien a la distancia y demostró que tiene un gran futuro”, dijo Pinillo.

Y el futuro de Sensacional Prize parece estar en Buenos Aires. “Todo el equipo está feliz por este triunfo. El potrillo dejó en claro que está en plena evolución y que por ahora no alcanzó su techo. La idea es que el próximo mes viaje a Buenos Aires, para que siga su campaña allá. En principio no tenemos pensado en correr el clásico Provincias Unidas y por eso iría para que lo prepare el entrenador Omar Labanca en Palermo”, contó Daniel Peralta, uno de los propietarios del alazán.

Sensacional Prize compitó cuatro veces, consiguiendo tres triunfos y un tercero. Solamente perdió en su debut. Luego ganó un cotejo de 800 metros, donde sufrió una lesión. “Se fisuró la rodilla izquierda y tuvo que ser operado. Quedó bárbaro de la cirugía y reprisó el 24 de septiembre, luego de más de cinco meses sin competencias”, dijo Peralta. Y esa reaparición fue en un cotejo de 1.200 metros, donde logró un gran éxito, antes de llegar a la “Polla”. “En menos de un mes pasó de 1.200 a 1.500 metros, enfrentado a potrillos de muy buena calidad y volvió a ganar. Estoy seguro de que todavía no alcanzó su techo y que puede dar mucho más. Tenemos muchísima expectativa con el potrillo”, concluyó Peralta.

Sensacional Prize se despidió con un gran éxito del “Jardín de la República” y ahora irá por mayores desafíos en “las luces”.

Storm Chuck, notable

En el especial “Día de la Madre”, Storm Chuck demostró que es el mejor mediofondista de la región. Muy bien conducido por Ángel Vai, el defensor de la caballeriza “María Isabel” derrotó por tres cuerpos al santiagueño Remanente, en el notable tiempo de 1’30”2/5 para las 15 cuadras.

CONTUNDENTE. Storm Chuck contó con la conducción de Ángel Vai para ganar el especial CONTUNDENTE. Storm Chuck contó con la conducción de Ángel Vai para ganar el especial

El  nieto materno de Bernstein sumó su quinta victoria consecutiva y la séptima de su campaña de solo 10 presentaciones, donde además logró dos segundos y un tercero.

El hijo de Chuck Berry fue protagonista de la carrera desde la misma largada, ya que durante gran parte del desarrollo disputó el puesto de privilegio con Show Goes On y luego, en los últimos 200 metros, arrancó con mucha fuerza para que la atropellada de Remanente no ponga en peligro su victoria.

Storm Chuck es otro ejemplar que seguramente continuará su campaña en Buenos Aires, por lo que Tucumán tendrá representantes de lujo en el turf más exigente del país.

Los resultados de todas las competencias fueron:

PRIMERA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “GUILLERMO VISION 2017”

caballo            peso                jockey

1° EURO SPRING         58             José Vizcarra

2° LE GRAND JOUR     54             Héctor Suárez

3° HIT PERUVIAN         58             Lucas González

4° GRAND LUCRE        56             Pablo Alarcón

5° SELECTOR AGAIN    56             Rubén Camos

6° AIROSO VEGA         56             Facundo Morán

7° EXTERMINADOR RIDE               54             Cristian Rojas

8° NORTEÑO FOR SALE                58             Gustavo Rojas

U° TATY BOONE          56             Ángel Vai

Entrenador: Juan Sáez

Caballeriza: Abuela Tete

El ganador es hijo de: Greenspring - Stormy Embrollada

Tiempo: 44”2/5

Ganada por: 1 1/2 cuerpo y 3 cuerpos

SEGUNDA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “PIRATE OF PEACE 2018”

caballo            peso                jockey

1° RIVENDEL               55             Matías Rodríguez

2° TWIN VIC                57             José Vizcarra

3° SUPER CAUSE         55             Cristian Caram

4° ISLAND OF LUCK     55             José Carrizo

U° MENTIROSO Z         57             Marcos Navarro

Entrenador: Miguel Sir

Caballeriza: Del Valle A.A y Solana

El ganador es hijo de: Cosmic Trigger - La Trevisa

Tiempo: 1’14”4/5

Ganada por: 1/2 pescuezo y 7 cuerpos

TERCERA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “RE SIPAN 2019”

caballo            peso                jockey

1° LANDSLIDE RISK      57             Walter Figueroa

2° WINSADAY             57             José Vizcarra

3° DON AUGE             57             Francisco Brito

4° TAILGATE               57             Pablo Alarcón

5° SACA BRILLO         57             José Carrizo

6° BUENOS MUCHACHOS             55             Ángel Vai

U° LENGUITA BOSS      57             Luis Vai

Entrenador: Marcelo Suárez

Caballeriza: Los Amigos De Cutin

El ganador es hijo de: Security Risk - Inspiring Music

Tiempo: 1’19”4/5

Ganada por: 7 cuerpos y 3/4 cuerpo

CUARTA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “DE MEDIACANCHA 2022”

caballo            peso                jockey

1° DUPLEXER              53             Héctor Suárez

2° LUCKY SHADOW      54             Raúl Valdez

3° DISTINTO RIG          54             Pablo Alarcón

4° MASTER DANDY      53             José Vizcarra

5° FUGITIVE BOONE     51             Fabricio Coronel

6° DOMNA 52             Matías Rodríguez

7° VERRELL                53             Rubén Camos

8° CANDY GATO          51             Walter Figueroa

U° INDIO ELECTRIC      54             Francisco Brito

Entrenador: José Gallego

Caballeriza: Los Molestos

El ganador es hijo de: Hi Happy - Dulcedumbre

Tiempo: 1’25”4/5

Ganada por: pescuezo y 2 1/2 cuerpos

QUINTA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “REMANENTE 2023”

caballo            peso                jockey

1° ZINZAN BROOKE      56             Héctor Suárez

2° CON EXCESO          56             Facundo Morán

3° CARO AMICI           58             Cristian Caram

4° SEEKING MONEY      54             Brandon Suárez

5° SMASHING MASTER 56             José Vizcarra

6° CASUAL SECURITY  54             Raúl Valdez

U° EL MOONWALK       56             Francisco Brito

Entrenador: José Gallego

Caballeriza: Los Molestos

El ganador es hijo de: Greenspring - Nathalie

Tiempo: 1’24”2/5

Ganada por: 3 1/2 cuerpos y 8 cuerpos

SEXTA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “GROOVING 2024”         

caballo            peso                jockey

1° DON PIPER             3 56          José Vizcarra

2° GIRO LATINO          3 56          Luis Vai

3° FULGENTE              56             Facundo Morán

4° MIEL ESCONDIDA    54             Cristian Rojas

5° SOY NICHOLAS        56             Matías Rodríguez

6° TIERNO DE ALMA    56             Julián Bethencourt

7° PASE DE PIQUE       56             Rubén Camos

8° STOESSEL              56             Cristian Caram

9° GUAJIRU                56             Francisco Brito

10° POTRA SI              54             Benjamín Ossan

11° HIGH SONG           56             Pablo Alarcón

U° SUPREMO PRIZE     56             Ángel Vai

Entrenador: Héctor Jaime

Caballeriza: Maria Laura

El ganador es hijo de: Hat Ninja     - Dear Roman

Tiempo: 1’13”

Ganada por: 3 cuerpos y 3 cuerpos

SÉPTIMA CARRERA

(1.500 metros)

CLÁSICO “POLLA DE POTRILLOS”

caballo            peso                jockey

1° SENSACIONAL PRIZE                56             Héctor Suárez

2° CATOLICO              56             Ruben Camos

3° THE COACH            56             José Vizcarra

4° PRINCIPE DARK       56             Luis Vai

5° MOCK JOY              56             Facundo Morán

6° VALENTINO HALO    56             Ángel Villegas

7° ALTRUISMO            56             José Carrizo

8° GLANIADOR            56             Benjamín Ossan

U° CURIOSO HONEY     56             Ángel Vai

Entrenador: Mario Pinillo

Caballeriza: Los Tios

El ganador es hijo de: Winning Prize - Starlings

Tiempo: 1’32”4/5

Ganada por: 3/4 cuerpo y 1 cuerpo

OCTAVA CARRERA

(1.500 metros)

ESPECIAL “DÍA DE LA MADRE”

caballo            peso                jockey

1° STORM CHUCK       57             Ángel Vai

2° REMANENTE           57             Luis Vai

3° SHOW GOES ON      55             Francisco Brito

4° STANDARTD           57             José Vizcarra

5° TWITCH HURRICANE                58             Héctor Suárez

U° AQUA BOY             56             Lautaro Ponce

Entrenador: Francisco Jiménez

Caballeriza: Maria Isabel

El ganador es hijo de: Chuck Berry - Stormy Marcela

Tiempo: 1’30”2/5

Ganada por: 3 cuerpos y 1/2 pescuezo

NOVENA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “DR. LUIS ORLANDO PERALTA”

caballo            peso                jockey

1° EL TAIGER              57             Luis Vai

2° O MAIS GRANDE     57             Facundo Morán

3° GOOGLER               57             José Vizcarra

4° JAZMINERO AZUL    57             Ángel Vai

5° HERMANO DEL ALMA              57             Walter Figueroa

6° MASTER ROBERTS TOP            57             Julián Bethencourt

7° DANNY EL GRANDE 57             Rubén Camos

8° JOLLY BOY             57             Francisco Brito

9° FURIOSO LIFE         57             Pablo Alarcón

10° CASHISKING          57             Cristian Caram

11° ILDO    57             José Carrizo

12° POR EL TRIUNFO   57             Lautaro Ponce

13° CORNELL             57             Lucas González

14° FURIOSO AMAZON 57             Héctor Suárez

U° AMIGUILI SANT       57             Benjamin Ossan

Entrenador: Nelson Salazar

Caballeriza: Don Villa (Santiago del Estero)

El ganador es hijo de: Lizard Island - Equal Pretty

Tiempo: 1’12”3/5

Ganada por: 3/4 cuerpo y 1/2 cuerpo

Temas Batalla de TucumánBuenos AiresSan Miguel de TucumánClub Caja Popular de Ahorros de TucumánDaniel Román PeraltaHipódromo de TucumánJockey Club de TucumánChuck Berry
