Sensacional Prize logró un gran triunfo en la "Polla de Potrillos"

Sensacional Prize compitó cuatro veces, consiguiendo tres triunfos y un tercero. Solamente perdió en su debut. Luego ganó un cotejo de 800 metros, donde sufrió una lesión. “Se fisuró la rodilla izquierda y tuvo que ser operado. Quedó bárbaro de la cirugía y reprisó el 24 de septiembre, luego de más de cinco meses sin competencias”, dijo Peralta. Y esa reaparición fue en un cotejo de 1.200 metros, donde logró un gran éxito, antes de llegar a la “Polla”. “En menos de un mes pasó de 1.200 a 1.500 metros, enfrentado a potrillos de muy buena calidad y volvió a ganar. Estoy seguro de que todavía no alcanzó su techo y que puede dar mucho más. Tenemos muchísima expectativa con el potrillo”, concluyó Peralta.