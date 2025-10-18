Sensacional Prize logró un gran triunfo en la "Polla de Potrillos"

Se adueñó de la delantera apenas se abrieron los partidores y en el final contuvo la atropellada de sus adversarios para conseguir la victoria más importante de su campaña. Sensacional Prize se adjudicó el tradicional clásico “Polla de Potrillos”, la carrera más importante de la reunión disputada sobre pista barrosa en el hipódromo de Tucumán.
De punta a punta, el defensor de la caballeriza “Los Tíos” derrotó por 3/4 cuerpo al santiagueño Católico, que por un largo relegó a la tercera colocación a The Coach. El favorito Mock Joy culminó en el quinto lugar, a 2 1/2 cuerpos del vencedor, que empleó 1’32”4/5 para recorrer los 1.500 metros.
“Estoy muy contento. Es la primera vez que gano este clásico. Le tenía mucha confianza al potrillo, porque realmente se había mostrado muy bien en los ensayos”, contó el entrenador Mario Pinillo, encargado de la preparación del nieto materno de Sebi Halo.
Durante los primeros 800 metros, Sensacional Prize fue escoltado desde dos cuerpos por Valentino Halo, mientras que Católico corría en el tercer lugar. “La única desconfianza que tenía era que se adapte bien a la distancia, porque venía de ganar 1.200 metros y ahora corría 300 metros más”, reveló Pinillo.
La clave de la victoria estuvo en el ingreso a la recta final. Ahí, el jinete Héctor “Pulga” Suárez exigió a Sensacional Prize, que llegó a sacarle tres cuerpos a Católico. Esa “disparada” le sirvió, para mantener la ventaja en el final. “Lo corrió bárbaro Suárez. El potrillo se adaptó muy bien a la distancia y demostró que tiene un gran futuro”, dijo Pinillo.
Y el futuro de Sensacional Prize parece estar en Buenos Aires. “Todo el equipo está feliz por este triunfo. El potrillo dejó en claro que está en plena evolución y que por ahora no alcanzó su techo. La idea es que el próximo mes viaje a Buenos Aires, para que siga su campaña allá. En principio no tenemos pensado en correr el clásico Provincias Unidas y por eso iría para que lo prepare el entrenador Omar Labanca en Palermo”, contó Daniel Peralta, uno de los propietarios del alazán.
Sensacional Prize compitó cuatro veces, consiguiendo tres triunfos y un tercero. Solamente perdió en su debut. Luego ganó un cotejo de 800 metros, donde sufrió una lesión. “Se fisuró la rodilla izquierda y tuvo que ser operado. Quedó bárbaro de la cirugía y reprisó el 24 de septiembre, luego de más de cinco meses sin competencias”, dijo Peralta. Y esa reaparición fue en un cotejo de 1.200 metros, donde logró un gran éxito, antes de llegar a la “Polla”. “En menos de un mes pasó de 1.200 a 1.500 metros, enfrentado a potrillos de muy buena calidad y volvió a ganar. Estoy seguro de que todavía no alcanzó su techo y que puede dar mucho más. Tenemos muchísima expectativa con el potrillo”, concluyó Peralta.
Sensacional Prize se despidió con un gran éxito del “Jardín de la República” y ahora irá por mayores desafíos en “las luces”.
Storm Chuck, notable
En el especial “Día de la Madre”, Storm Chuck demostró que es el mejor mediofondista de la región. Muy bien conducido por Ángel Vai, el defensor de la caballeriza “María Isabel” derrotó por tres cuerpos al santiagueño Remanente, en el notable tiempo de 1’30”2/5 para las 15 cuadras.
El nieto materno de Bernstein sumó su quinta victoria consecutiva y la séptima de su campaña de solo 10 presentaciones, donde además logró dos segundos y un tercero.
El hijo de Chuck Berry fue protagonista de la carrera desde la misma largada, ya que durante gran parte del desarrollo disputó el puesto de privilegio con Show Goes On y luego, en los últimos 200 metros, arrancó con mucha fuerza para que la atropellada de Remanente no ponga en peligro su victoria.
Storm Chuck es otro ejemplar que seguramente continuará su campaña en Buenos Aires, por lo que Tucumán tendrá representantes de lujo en el turf más exigente del país.
Los resultados de todas las competencias fueron:
PRIMERA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “GUILLERMO VISION 2017”
caballo peso jockey
1° EURO SPRING 58 José Vizcarra
2° LE GRAND JOUR 54 Héctor Suárez
3° HIT PERUVIAN 58 Lucas González
4° GRAND LUCRE 56 Pablo Alarcón
5° SELECTOR AGAIN 56 Rubén Camos
6° AIROSO VEGA 56 Facundo Morán
7° EXTERMINADOR RIDE 54 Cristian Rojas
8° NORTEÑO FOR SALE 58 Gustavo Rojas
U° TATY BOONE 56 Ángel Vai
Entrenador: Juan Sáez
Caballeriza: Abuela Tete
El ganador es hijo de: Greenspring - Stormy Embrollada
Tiempo: 44”2/5
Ganada por: 1 1/2 cuerpo y 3 cuerpos
SEGUNDA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “PIRATE OF PEACE 2018”
caballo peso jockey
1° RIVENDEL 55 Matías Rodríguez
2° TWIN VIC 57 José Vizcarra
3° SUPER CAUSE 55 Cristian Caram
4° ISLAND OF LUCK 55 José Carrizo
U° MENTIROSO Z 57 Marcos Navarro
Entrenador: Miguel Sir
Caballeriza: Del Valle A.A y Solana
El ganador es hijo de: Cosmic Trigger - La Trevisa
Tiempo: 1’14”4/5
Ganada por: 1/2 pescuezo y 7 cuerpos
TERCERA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “RE SIPAN 2019”
caballo peso jockey
1° LANDSLIDE RISK 57 Walter Figueroa
2° WINSADAY 57 José Vizcarra
3° DON AUGE 57 Francisco Brito
4° TAILGATE 57 Pablo Alarcón
5° SACA BRILLO 57 José Carrizo
6° BUENOS MUCHACHOS 55 Ángel Vai
U° LENGUITA BOSS 57 Luis Vai
Entrenador: Marcelo Suárez
Caballeriza: Los Amigos De Cutin
El ganador es hijo de: Security Risk - Inspiring Music
Tiempo: 1’19”4/5
Ganada por: 7 cuerpos y 3/4 cuerpo
CUARTA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “DE MEDIACANCHA 2022”
caballo peso jockey
1° DUPLEXER 53 Héctor Suárez
2° LUCKY SHADOW 54 Raúl Valdez
3° DISTINTO RIG 54 Pablo Alarcón
4° MASTER DANDY 53 José Vizcarra
5° FUGITIVE BOONE 51 Fabricio Coronel
6° DOMNA 52 Matías Rodríguez
7° VERRELL 53 Rubén Camos
8° CANDY GATO 51 Walter Figueroa
U° INDIO ELECTRIC 54 Francisco Brito
Entrenador: José Gallego
Caballeriza: Los Molestos
El ganador es hijo de: Hi Happy - Dulcedumbre
Tiempo: 1’25”4/5
Ganada por: pescuezo y 2 1/2 cuerpos
QUINTA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “REMANENTE 2023”
caballo peso jockey
1° ZINZAN BROOKE 56 Héctor Suárez
2° CON EXCESO 56 Facundo Morán
3° CARO AMICI 58 Cristian Caram
4° SEEKING MONEY 54 Brandon Suárez
5° SMASHING MASTER 56 José Vizcarra
6° CASUAL SECURITY 54 Raúl Valdez
U° EL MOONWALK 56 Francisco Brito
Entrenador: José Gallego
Caballeriza: Los Molestos
El ganador es hijo de: Greenspring - Nathalie
Tiempo: 1’24”2/5
Ganada por: 3 1/2 cuerpos y 8 cuerpos
SEXTA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “GROOVING 2024”
caballo peso jockey
1° DON PIPER 3 56 José Vizcarra
2° GIRO LATINO 3 56 Luis Vai
3° FULGENTE 56 Facundo Morán
4° MIEL ESCONDIDA 54 Cristian Rojas
5° SOY NICHOLAS 56 Matías Rodríguez
6° TIERNO DE ALMA 56 Julián Bethencourt
7° PASE DE PIQUE 56 Rubén Camos
8° STOESSEL 56 Cristian Caram
9° GUAJIRU 56 Francisco Brito
10° POTRA SI 54 Benjamín Ossan
11° HIGH SONG 56 Pablo Alarcón
U° SUPREMO PRIZE 56 Ángel Vai
Entrenador: Héctor Jaime
Caballeriza: Maria Laura
El ganador es hijo de: Hat Ninja - Dear Roman
Tiempo: 1’13”
Ganada por: 3 cuerpos y 3 cuerpos
SÉPTIMA CARRERA
(1.500 metros)
CLÁSICO “POLLA DE POTRILLOS”
caballo peso jockey
1° SENSACIONAL PRIZE 56 Héctor Suárez
2° CATOLICO 56 Ruben Camos
3° THE COACH 56 José Vizcarra
4° PRINCIPE DARK 56 Luis Vai
5° MOCK JOY 56 Facundo Morán
6° VALENTINO HALO 56 Ángel Villegas
7° ALTRUISMO 56 José Carrizo
8° GLANIADOR 56 Benjamín Ossan
U° CURIOSO HONEY 56 Ángel Vai
Entrenador: Mario Pinillo
Caballeriza: Los Tios
El ganador es hijo de: Winning Prize - Starlings
Tiempo: 1’32”4/5
Ganada por: 3/4 cuerpo y 1 cuerpo
OCTAVA CARRERA
(1.500 metros)
ESPECIAL “DÍA DE LA MADRE”
caballo peso jockey
1° STORM CHUCK 57 Ángel Vai
2° REMANENTE 57 Luis Vai
3° SHOW GOES ON 55 Francisco Brito
4° STANDARTD 57 José Vizcarra
5° TWITCH HURRICANE 58 Héctor Suárez
U° AQUA BOY 56 Lautaro Ponce
Entrenador: Francisco Jiménez
Caballeriza: Maria Isabel
El ganador es hijo de: Chuck Berry - Stormy Marcela
Tiempo: 1’30”2/5
Ganada por: 3 cuerpos y 1/2 pescuezo
NOVENA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “DR. LUIS ORLANDO PERALTA”
caballo peso jockey
1° EL TAIGER 57 Luis Vai
2° O MAIS GRANDE 57 Facundo Morán
3° GOOGLER 57 José Vizcarra
4° JAZMINERO AZUL 57 Ángel Vai
5° HERMANO DEL ALMA 57 Walter Figueroa
6° MASTER ROBERTS TOP 57 Julián Bethencourt
7° DANNY EL GRANDE 57 Rubén Camos
8° JOLLY BOY 57 Francisco Brito
9° FURIOSO LIFE 57 Pablo Alarcón
10° CASHISKING 57 Cristian Caram
11° ILDO 57 José Carrizo
12° POR EL TRIUNFO 57 Lautaro Ponce
13° CORNELL 57 Lucas González
14° FURIOSO AMAZON 57 Héctor Suárez
U° AMIGUILI SANT 57 Benjamin Ossan
Entrenador: Nelson Salazar
Caballeriza: Don Villa (Santiago del Estero)
El ganador es hijo de: Lizard Island - Equal Pretty
Tiempo: 1’12”3/5
Ganada por: 3/4 cuerpo y 1/2 cuerpo