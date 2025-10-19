Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

Con repertorios folclóricos especialmente seleccionados para el Día de la Madre, las peñas abrirán con recitales en vivo. Al mediodía, en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) se presentarán Miguel Szpital, David Robles y Manolo Herrera (las mamás no pagan derecho de espectáculo); y en La Casa de Yamil (España 153), Los Cantores del Alba y su Mariachi, Gabriel Sánchez y Willy Flores.
En Tafí Viejo, Edu Kraso -foto- actuará desde las 13 en El Industrial (avenida Alem 501) con boleros y clásicos románticos, con regalos especiales para las madres; y por la noche, desde las 21.30, Los Orejanos estarán en Doña Eulogia del Mercado Municipal (San Martín y Uttinger), con zambas y chacareras.
Para abrir el juego musical, en el reabierto Boris Restó (San Juan 1.131) se presentarán desde las 20 Los Primogénitos del Jazz; mientras que en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con entrada libre y gratuita, el grupo tucumano Pistones del Averno harán temas del rock pesado de Motorhead a partir de las 21.30, dentro del ciclo de recitales tributo.
Teatro Rosita Ávila
“Don quijote, historias andantes”
El teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) recibirá a las 20 a Silvia Káter con su obra “Don Quijote, historias andantes”. En esta propuesta escénica, Aldonza rememora al Caballero de la Triste Figura en medio de cacharros de cocina que, poco a poco, cobran vida para dar lugar a los múltiples personajes que habitan la novela inmortal de Miguel de Cervantes. La intérprete encarna tanto al propio Cervantes como a Sancho Panza, Cide Hamete Benengueli y otras figuras esenciales de la obra literaria. Con un formato intimista y creativo, Káter ofrece un recorrido que mezcla objetos cotidianos, memoria y teatro, invitando al público a sumergirse en el mundo de la imaginación cervantina.
Puerto Libertad
“Autorretrato de corchea”
Desde Colombia llegará a las 19 al Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850) el monólogo de clown “Autorretrato de Corchea”, dirigido e interpretado por Angélica Jurado Guevara -lo repetirá el viernes próximo-. El personaje se enfrenta a su propio reflejo: una mujer que abraza su oscuridad y su instinto, que se reconoce como araña, payasa y animal, y que resiste a los estereotipos, al miedo heredado y a la indiferencia del mundo contemporáneo. Entre imágenes poderosas, sonidos rituales y movimientos que atraviesan miedo, placer y memoria, la obra propone un acto de autocuidado radical: conocerse para protegerse, proteger la tierra y lo colectivo, y celebrar la vida desde lo esencial. El miércoles y jueves, la artista dictará el laboratorio corporal “Ser criatura, el despertar del cuerpo instintivo”.