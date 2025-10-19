Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

Desde Colombia llegará a las 19 al Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850) el monólogo de clown “Autorretrato de Corchea”, dirigido e interpretado por Angélica Jurado Guevara -lo repetirá el viernes próximo-. El personaje se enfrenta a su propio reflejo: una mujer que abraza su oscuridad y su instinto, que se reconoce como araña, payasa y animal, y que resiste a los estereotipos, al miedo heredado y a la indiferencia del mundo contemporáneo. Entre imágenes poderosas, sonidos rituales y movimientos que atraviesan miedo, placer y memoria, la obra propone un acto de autocuidado radical: conocerse para protegerse, proteger la tierra y lo colectivo, y celebrar la vida desde lo esencial. El miércoles y jueves, la artista dictará el laboratorio corporal “Ser criatura, el despertar del cuerpo instintivo”.