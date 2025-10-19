Secciones
Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

Shows para una salida con mamá.

Hace 6 Hs

Con repertorios folclóricos especialmente seleccionados para el Día de la Madre, las peñas abrirán con recitales en vivo. Al mediodía, en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) se presentarán Miguel Szpital, David Robles y Manolo Herrera (las mamás no pagan derecho de espectáculo); y en La Casa de Yamil (España 153), Los Cantores del Alba y su Mariachi, Gabriel Sánchez y Willy Flores.

En Tafí Viejo, Edu Kraso -foto- actuará desde las 13 en El Industrial (avenida Alem 501) con boleros y clásicos románticos, con regalos especiales para las madres; y por la noche, desde las 21.30, Los Orejanos estarán en Doña Eulogia del Mercado Municipal (San Martín y Uttinger), con zambas y chacareras.

Para abrir el juego musical, en el reabierto Boris Restó (San Juan 1.131) se presentarán desde las 20 Los Primogénitos del Jazz; mientras que en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con entrada libre y gratuita, el grupo tucumano Pistones del Averno harán temas del rock pesado de Motorhead a partir de las 21.30, dentro del ciclo de recitales tributo.

Teatro Rosita Ávila

“Don quijote, historias andantes”

El teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) recibirá a las 20 a Silvia Káter con su obra “Don Quijote, historias andantes”. En esta propuesta escénica, Aldonza rememora al Caballero de la Triste Figura en medio de cacharros de cocina que, poco a poco, cobran vida para dar lugar a los múltiples personajes que habitan la novela inmortal de Miguel de Cervantes. La intérprete encarna tanto al propio Cervantes como a Sancho Panza, Cide Hamete Benengueli y otras figuras esenciales de la obra literaria. Con un formato intimista y creativo, Káter ofrece un recorrido que mezcla objetos cotidianos, memoria y teatro, invitando al público a sumergirse en el mundo de la imaginación cervantina.

Puerto Libertad

“Autorretrato de corchea”

Desde Colombia llegará a las 19 al Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850) el monólogo de clown “Autorretrato de Corchea”, dirigido e interpretado por Angélica Jurado Guevara -lo repetirá el viernes próximo-. El personaje se enfrenta a su propio reflejo: una mujer que abraza su oscuridad y su instinto, que se reconoce como araña, payasa y animal, y que resiste a los estereotipos, al miedo heredado y a la indiferencia del mundo contemporáneo. Entre imágenes poderosas, sonidos rituales y movimientos que atraviesan miedo, placer y memoria, la obra propone un acto de autocuidado radical: conocerse para protegerse, proteger la tierra y lo colectivo, y celebrar la vida desde lo esencial. El miércoles y jueves, la artista dictará el laboratorio corporal “Ser criatura, el despertar del cuerpo instintivo”.

