La previa y el festejo del Día de la Madre llegan acompañados de una cartelera de actividades

El fin de semana estará marcado por el festejo del Día de la Madre. En la agenda de actividades de los municipios de la provincia la promesa es que mamá se llevará el protagonismo mientras la actividad se desarrolle.
La cartelera es variadísima:
Sábado
Casa Histórica: 9 a 20 (San Miguel de Tucumán)
Torneo Provincial Corre, Lanza y Salta: 10 a 17 (Complejo Democracia / Tafí del Valle)
Museo Arqueológico El Cadillal: 11 a 19 (El Cadillal)
Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12 a 20 (a 500 metros de la rotonda de ingreso).
Yoga: 15.30 a 17 (Parque Perci Hill / Yerba Buena)
Yoga: 15.30 a 16.30 (Jardín Botánico Horco Molle / Yerba Buena)
Día de la Madre: 16 (Obelisco de los Signo / Tapia)
Feria de Emprendedores: 16 a 23 (Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán)
Feria de artesanos: 17 (Plaza Principal Miguel de Azcuénaga / Las Talitas)
Feria Especial Día de la Madre: 18 a 22 (Plaza Principal / Trancas)
Feria de Artesanos: 18 a 23 (Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán)
Feria Gourmet: 18 a 00 (Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán)
Gran Celebración día de la madre: 18.30 (Avenida Urquiza / Santa Ana)
Festejo Día de la Madre: 20 (Plaza principal / Graneros)
Fiesta Día de la Madre: 20 (Club Atlético Concepción / Banda del Río Salí)
Festejo Día de la Madre: 20 (predio de calle 1 y 10 / Las Talitas)
Espectáculo Cristo Resplandeciente: 20 y 20.30 (San Javier)
Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 20 y 20.30 (San Pedro de Colalao)
"De Atahualpa a Piaf": 20.30 (Casa de la cultura / Yerba Buena)
Espectáculo luces y sonido: 20.30 (Casa Histórica / San Miguel de Tucumán)
Festejo Día de la Madre: 21 (Avenida Sarmiento y San Martín / Aguilares)
This is Michael: 21 (Teatro Mercedes Sosa / San Miguel de Tucumán)
Freak Show: 21.00 (Teatro Municipal Rosita Ávila / San Miguel de Tucumán)
Gran Fiesta Día de la Madre: 21.30 (predio del ex ferrocarril / Alberdi)
Peña cultural El Cardón: 22 (Heras 50 / San Miguel de Tucumán)
Tormenta - Festival de arte y tecnología: Todo el fin de semana en Tafí Viejo.
Encuentro de poetas y escritores: Todo el fin de semana en Fundación de ARTE (San Pedro de Colalao)
Torneo nacional de fútbol sala para personas ciegas: Todo el fin de semana (Facultad de Educación Física UNT / San Miguel de Tucumán)
Domingo
Tour Religioso: 7.30 a 15 (Mercado Municipal / Tafí Viejo)
Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8 a 13 (Ruinas de San José / Lules)
Misa del día de la madre: 9.30 (Cementerio Municipal / Bella Vista)
Casa Histórica: 9 a 20 (San Miguel de Tucumán)
El Bus Turístico: 11 y 16 (Laprida 50 / San Miguel de Tucumán)
Museo Arqueológico El Cadillal: 11 a 19 (El Cadillal)
Música y gastronomía: 12 a 16 (Mercado Municipal / Tafí Viejo)
Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12 a 20 (a 500 metros de la rotonda de entrada de El Cadillal)
Fiesta Día de la Madre: 15 (Complejo Democracia / Tafí del Valle)
Feria de artesanos: 16 (Plaza Haimes / Concepción)
Paseo Gastronómico: 16 a 00 (Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán)
Feria de Emprendedores: 16 a 23 (Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán)
Paseo de artesanos: 17 (Paseo parque temático / Famaillá)
Feria de Artesanos: 18 a 23 (Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán)
Feria Gourmet: 18 a 00 (Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán)
Domingos en plaza: 18 (Plaza 25 de Mayo / Aguilares)
Don Quijote, Historias Andantes: 20 (Teatro Municipal Rosita Ávila / San Miguel de Tucumán)
Espectáculo Cristo Resplandeciente: 20 y 20.30 (San Javier)
Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 20 y 20.30 (San Pedro de Colalao)
Fiesta del Día de la Madre: 20.30 (Plaza San Martín / San Pablo y Villa Nougués)
Espectáculo luces y sonido: 20.30 (Casa Histórica / San Miguel de Tucumán)
Celebración del Día de la Madre: 21 (Plaza Bernarbe Aráoz / Monteros)
Torneo nacional de fútbol sala para personas ciegas: Todo el fin de semana (Facultad de Educación Física UNT / San Miguel de Tucumán)