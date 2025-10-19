La genialidad literaria regresa al premio de la Academia Sueca

¿Otra vez Borges?

Promediando la historia descubrimos que el visitante estaba en la búsqueda de un jardín pequeñito, perfecto, mencionado en un libro misterioso. Ver en ello una alusión a «El jardín de senderos que se bifurcan» no es descabellado. Las referencias son múltiples, aunque no directas: el cuento de Borges se compone de un texto al que le faltan las dos páginas iniciales; en la novela de Krasznahorkai falta el primer capítulo. En ambos, los personajes viajan en tren hasta una estación desconocida y hacen luego un recorrido laberíntico en el que siempre giran a la izquierda. Ambos son orientales y tienen antepasados ilustres. Ambos mencionan un jardín misterioso, que esconde una clave metafísica. En ambas obras se alude a libros que abordan el problema del infinito… No sé.