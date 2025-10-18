Disturbios en Yerba Buena antes de la llegada de Milei: la Policía dispersó a manifestantes opositores

Momentos de tensión se registraron en Yerba Buena antes de la llegada del presidente Javier Milei, cuando un grupo de entre 30 y 40 personas (aparentemente peronistas de izquierda) se reunió cerca del lugar del acto para manifestar su rechazo al mandatario. Los manifestantes portaban pancartas con consignas como “Fuera Milei” y “Milei basura, vos sos la dictadura”, además de carteles con la leyenda “3%”.