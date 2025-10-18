Secciones
Disturbios en Yerba Buena antes de la llegada de Milei: la Policía dispersó a manifestantes opositores

Momentos de tensión se vivieron en la previa de la caminata de Javier Milei en la Ciudad Jardín.

Hace 1 Hs

Momentos de tensión se registraron en Yerba Buena antes de la llegada del presidente Javier Milei, cuando un grupo de entre 30 y 40 personas (aparentemente peronistas de izquierda) se reunió cerca del lugar del acto para manifestar su rechazo al mandatario. Los manifestantes portaban pancartas con consignas como “Fuera Milei” y “Milei basura, vos sos la dictadura”, además de carteles con la leyenda “3%”. 

Según trascendió, no pertenecían a partidos políticos tradicionales, aunque entre ellos había docentes y militantes universitarios. La Policía de Infantería intervino para dispersar al grupo y reubicarlos detrás de un vallado sobre las calle Mariano Moreno y avenida Aconquija, a unos 200 metros del epicentro del evento. 

Durante el operativo se utilizó gas pimienta para contener los cruces verbales entre opositores y simpatizantes libertarios. Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas.

La llegada de Milei

Milei arribó pasadas las 13 al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, donde fue recibido en medio de una gran ovación por militantes y simpatizantes de La Libertad Avanza. Minutos después, se trasladó al Hotel Catalinas, donde se repitió el clima de euforia: hubo aplausos, consignas contra el kirchnerismo y numerosos seguidores se acercaron para saludarlo y registrarlo con sus celulares.

La agenda presidencial continuará  con una caminata en Yerba Buena, junto a los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en Tucumán, Federico Pelli y Soledad Molinuevo

El acto se desarrollará en la intersección de avenida Aconquija y Lobo de la Vega, con el objetivo de apuntalar la campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

La partida de Milei hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está prevista para las 20.00.

