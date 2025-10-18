“No estamos rápidos”: la dura autocrítica de Franco Colapinto después del Sprint en el GP de Estados Unidos

Ya fuera del auto, Colapinto mantuvo su tono de descontento. “Más cómodo, no. La verdad que no”, respondió cuando le consultaron si sentía mejoras con respecto al viernes. Luego, en diálogo con el canal oficial de la Fórmula 1, insistió en que el problema principal pasa por el ritmo del A525. “Tuve un contacto al inicio y sufrí un pinchazo, por lo que la salida fue muy complicada. Tenemos que entender mejor lo que pasó para más adelante e intentar tener más ritmo en la clasificación”, expresó.