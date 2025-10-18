“No estamos rápidos”: la dura autocrítica de Franco Colapinto después del Sprint en el GP de Estados Unidos

El Sprint del Gran Premio de Estados Unidos volvió a dejar a Franco Colapinto con sensaciones encontradas. El piloto argentino de Alpine, que finalizó 14° tras sufrir un pinchazo en la primera vuelta, se mostró autocrítico con el rendimiento del A525 y admitió que el equipo está atravesando un fin de semana complicado en Austin.
“Me tocaron de atrás y me pincharon la goma. No sé bien qué pasó, pero había mucho lío y alguno me habrá tocado. Igualmente, falta ritmo, no estamos rápidos. Hay que tratar de entender para la qualy y estar un poco mejor porque nos está costando este finde”, señaló el pilarense en diálogo con ESPN.
Durante la carrera, Colapinto evitó los choques de la curva 1, pero un contacto con Isack Hadjar (Racing Bulls) dañó su neumático trasero izquierdo y lo obligó a pasar por boxes. Aunque logró reincorporarse, su ritmo fue irregular y no pudo recuperarse en el clasificador. En comunicación por radio, el argentino consultó a su ingeniero si el auto había sufrido más daños tras el toque: “¿Quién me pegó en la T1?”, preguntó. “Fue uno de los Alpha Tauris, amigo. Fue un verdadero lío ahí afuera”, respondió Stuart Barlow, mientras le confirmaba que los sensores del monoplaza no mostraban daños adicionales.
Ya fuera del auto, Colapinto mantuvo su tono de descontento. “Más cómodo, no. La verdad que no”, respondió cuando le consultaron si sentía mejoras con respecto al viernes. Luego, en diálogo con el canal oficial de la Fórmula 1, insistió en que el problema principal pasa por el ritmo del A525. “Tuve un contacto al inicio y sufrí un pinchazo, por lo que la salida fue muy complicada. Tenemos que entender mejor lo que pasó para más adelante e intentar tener más ritmo en la clasificación”, expresó.
Con este resultado, Colapinto cerró un Sprint difícil en el Circuito de las Américas, en una jornada que tuvo a Max Verstappen (Red Bull) como ganador, escoltado por George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams). La clasificación general se disputará a las 18, mientras que la carrera principal se correrá el domingo desde las 16.