Franco Colapinto esquivó los choques, pero un pinchazo lo dejó sin premio en el Sprint del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

La largada fue un verdadero desparramo. Los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris se tocaron tras un roce con Nico Hülkenberg, lo que provocó el abandono del equipo "papaya" y la primera intervención del auto de seguridad. Colapinto logró evitar el contacto, pero recibió un golpe de Isack Hadjar (Racing Bulls) que dañó su neumático trasero izquierdo y lo obligó a pasar por boxes. A partir de allí, su carrera quedó comprometida.