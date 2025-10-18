Franco Colapinto esquivó los choques, pero un pinchazo lo dejó sin premio en el Sprint del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El Sprint del Gran Premio de Estados Unidos fue una muestra de caos, velocidad y golpes de escena. En apenas 19 vueltas, hubo abandonos, autos de seguridad y múltiples incidentes que alteraron el orden de la carrera. Franco Colapinto volvió a quedar en medio del descontrol y, aunque esquivó los choques iniciales, sufrió un pinchazo que condicionó toda su actuación. Finalmente, el argentino terminó en el 14° lugar.
La largada fue un verdadero desparramo. Los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris se tocaron tras un roce con Nico Hülkenberg, lo que provocó el abandono del equipo "papaya" y la primera intervención del auto de seguridad. Colapinto logró evitar el contacto, pero recibió un golpe de Isack Hadjar (Racing Bulls) que dañó su neumático trasero izquierdo y lo obligó a pasar por boxes. A partir de allí, su carrera quedó comprometida.
Mientras tanto, Max Verstappen (Red Bull) se mantuvo firme al frente, resistió los ataques de George Russell (Mercedes) y se quedó con una victoria que le permitió recortar puntos en el campeonato. Carlos Sainz (Ferrari) completó el podio, seguido por Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Alex Albon. Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, llegó a estar octavo pero cayó al 10° lugar tras perder ritmo en las vueltas finales.
El cierre fue nuevamente bajo auto de seguridad, luego del fuerte accidente entre Lance Stroll (Aston Martin) y Esteban Ocon (Haas). Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el puesto 15, pero heredó una posición tras la sanción a Oliver Bearman (Haas).
La acción continuará hoy desde las 18 con la clasificación para la carrera principal del domingo en el Circuito de las Américas.