Franco Colapinto esquivó los choques, pero un pinchazo lo dejó sin premio en el Sprint del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El piloto de Alpine completó una carrera intensa en Austin y terminó 14°, tras verse afectado por un toque en la primera vuelta. La competencia quedó en manos de Max Verstappen.

SIN RECOMPENSA. Colapinto evitó los incidentes de la largada, pero un toque inicial lo obligó a pasar por boxes y condicionó su actuación en el Sprint de Austin. SIN RECOMPENSA. Colapinto evitó los incidentes de la largada, pero un toque inicial lo obligó a pasar por boxes y condicionó su actuación en el Sprint de Austin. ./X @AlpineF1Team
Hace 2 Hs

El Sprint del Gran Premio de Estados Unidos fue una muestra de caos, velocidad y golpes de escena. En apenas 19 vueltas, hubo abandonos, autos de seguridad y múltiples incidentes que alteraron el orden de la carrera. Franco Colapinto volvió a quedar en medio del descontrol y, aunque esquivó los choques iniciales, sufrió un pinchazo que condicionó toda su actuación. Finalmente, el argentino terminó en el 14° lugar.

La largada fue un verdadero desparramo. Los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris se tocaron tras un roce con Nico Hülkenberg, lo que provocó el abandono del equipo "papaya" y la primera intervención del auto de seguridad. Colapinto logró evitar el contacto, pero recibió un golpe de Isack Hadjar (Racing Bulls) que dañó su neumático trasero izquierdo y lo obligó a pasar por boxes. A partir de allí, su carrera quedó comprometida.

Mientras tanto, Max Verstappen (Red Bull) se mantuvo firme al frente, resistió los ataques de George Russell (Mercedes) y se quedó con una victoria que le permitió recortar puntos en el campeonato. Carlos Sainz (Ferrari) completó el podio, seguido por Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Alex Albon. Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, llegó a estar octavo pero cayó al 10° lugar tras perder ritmo en las vueltas finales.

El cierre fue nuevamente bajo auto de seguridad, luego del fuerte accidente entre Lance Stroll (Aston Martin) y Esteban Ocon (Haas). Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el puesto 15, pero heredó una posición tras la sanción a Oliver Bearman (Haas).

La acción continuará hoy desde las 18 con la clasificación para la carrera principal del domingo en el Circuito de las Américas.

