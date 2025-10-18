Secciones
Franco Colapinto finalizó 15° en la carrera Sprint del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El argentino aprovechó los abandonos provocados por varios choques a lo largo de la tanda y logró avanzar posiciones en Austin. Gasly terminó 10°.

Hace 2 Hs
14:49 hs

Max Verstappen fue el ganador

George Russell (Mercedes) terminó 2° y Carlos Sainz, a bordo de su Williams, finalizó 3°.

14:45 hs

Final de la carrera

Franco Colapinto terminó 15° en la Sprint del GP de Estados Unidos, tras ganar posiciones por los incidentes de otros pilotos.

14:40 hs

Stroll y Ocon, afuera

Ambos tuvieron que retirarse de la carrera tras un choque

14:23 hs

Colapinto no puede salir del puesto 17°

14:17 hs

Así fue el choque en la largada

14:16 hs

Se retoma la carrera

14:09 hs

Bandera amarilla

14:09 hs

Incidente múltiple

Tras una colisión entre Nico Hülkenberg y Oscar Piastri, Lando Norris no pudo evitar el contacto y terminó impactando también.

14:04 hs

Comenzó la carrera

14:03 hs

¡Salen los autos a la pista!

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto a bordo de su Alpine A525 en busca de sus primeros puntos de la temporada en el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin. La sesión arranca a las 14. Después, desde las 18, será el momento de la clasificación para la carrera del domingo. 

Temas Estados Unidos de AméricaSebastian VettelFórmula 1Fox SportsMax VerstappenArgentinaLando NorrisGeorge Russell
