Franco Colapinto finalizó 15° en la carrera Sprint del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Max Verstappen fue el ganador
George Russell (Mercedes) terminó 2° y Carlos Sainz, a bordo de su Williams, finalizó 3°.
Final de la carrera
Franco Colapinto terminó 15° en la Sprint del GP de Estados Unidos, tras ganar posiciones por los incidentes de otros pilotos.
Stroll y Ocon, afuera
Ambos tuvieron que retirarse de la carrera tras un choque
Colapinto no puede salir del puesto 17°
Así fue el choque en la largada
What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship!
Se retoma la carrera
Bandera amarilla
Incidente múltiple
Tras una colisión entre Nico Hülkenberg y Oscar Piastri, Lando Norris no pudo evitar el contacto y terminó impactando también.