Hallan muerto a un hombre en el acceso norte e investigan un posible homicidio

El hallazgo se produjo en la ruta 9. La policía cortó el tránsito y desplegó un operativo junto al Ministerio Público Fiscal.

Hace 1 Hs

Un hombre fue encontrado muerto en el acceso norte de la provincia, en lo que se investiga como un posible homicidio. El hallazgo se produjo hoy y generó un corte total del tránsito sobre la ruta 9.

Según informaron fuentes policiales, el área fue acordonada de inmediato y se desplegó un fuerte operativo en conjunto con el Ministerio Público Fiscal (MPF). Los equipos de investigación comenzaron las pericias para determinar las circunstancias del hecho.

Debido al corte de la ruta, los automovilistas deben desviar su recorrido mientras continúan las tareas de seguridad y recolección de pruebas en el lugar.

Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles sospechosos. Las autoridades mantienen el operativo en la zona y recomiendan a los conductores circular con precaución.

