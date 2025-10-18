Educación confirmó cuándo será el cierre del ciclo lectivo en Tucumán

La ministra de Educación, Susana Montaldo, anunció que el ciclo lectivo 2025 finalizará el próximo 19 de diciembre. Además, informó que el inicio de clases para el ciclo 2026 será el 2 de marzo.
En declaraciones a la prensa, la funcionaria resaltó: “Con la jornada extendida vamos a cumplir con una mayor cantidad de horas de la que establece la Secretaría de Educación”.
Además, adelantó que ya se está proyectando el inicio del próximo ciclo lectivo: "Ya estamos mirando que el primer día de clases será el 2 de marzo", señaló, en referencia a la planificación educativa de 2026.