Educación confirmó cuándo será el cierre del ciclo lectivo en Tucumán

Además, se informó que el inicio de clases para 2026 será el 2 de marzo.

Susana Montaldo. Susana Montaldo.
Hace 1 Hs

La ministra de Educación, Susana Montaldo, anunció que el ciclo lectivo 2025 finalizará el próximo 19 de diciembre. Además, informó que el inicio de clases para el ciclo 2026 será el 2 de marzo.

En declaraciones a la prensa, la funcionaria resaltó: “Con la jornada extendida vamos a cumplir con una mayor cantidad de horas de la que establece la Secretaría de Educación”.

Además, adelantó que ya se está proyectando el inicio del próximo ciclo lectivo: "Ya estamos mirando que el primer día de clases será el 2 de marzo", señaló, en referencia a la planificación educativa de 2026.

