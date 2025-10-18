Murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Mariano estuvo en pareja con Mey Scápola, hija de la actriz Mercedes Morán, y de esa relación nació en el 2013 su hijo León. Si bien ambos se separaron hace varios años, nunca dejaron de tener una muy buena relación. En la cuenta de Instagram de Castro, de hecho, su última foto es junto al preadolescente. La imagen es del último 25 de agosto, y entre los muchos mensajes hay uno de la propia Morán, abuela materna del niño, que escribió: “Los amo”.