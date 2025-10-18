A los 54 años, falleció Mariano Castro, hermano gemelo del reconocido periodista, locutor y productor Juan Castro, quien falleció de manera trágica en marzo de 2004 luego de caer desde el balcón del departamento que habitaba en el barrio de Palermo. La triste noticia fue confirmada por Ángel de Brito en su cuenta personal de X. "Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD".
Mariano estuvo en pareja con Mey Scápola, hija de la actriz Mercedes Morán, y de esa relación nació en el 2013 su hijo León. Si bien ambos se separaron hace varios años, nunca dejaron de tener una muy buena relación. En la cuenta de Instagram de Castro, de hecho, su última foto es junto al preadolescente. La imagen es del último 25 de agosto, y entre los muchos mensajes hay uno de la propia Morán, abuela materna del niño, que escribió: “Los amo”.
¿De qué murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro?
En el añ 2021, Ángel de Brito había informado que Castro padecía cáncer de pulmón, un cuadro que derivó en una metástasis. Su fallecimiento estaría relacionado a un agravamiento de ese diagnóstico.
La noticia no tardó en recorrer los medios de comunicación. Sin embargo, en diálogo con el conductor de LAM, Castro optó por la discreción. “Hola, acá está todo bien. Nada que contar. Gracias por preguntar“, le contestó al conductor, quien en aquel entonces también publicó la captura donde él reconoció lo que padecía.
Mariano Castro compartía la misma profesión que su hermano, tras un breve paso por el modelaje y la actuación, aunque en las redes tenía muy bajo perfil. Solía hacer publicaciones relacionadas al ámbito laboral y cada tanto publicaba postales familiares y con su hijo.