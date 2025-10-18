Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: mucho cuidado
Hace 4 Hs

No puedo disimular la alegría que me produjo el anuncio de Milei de que en Agosto de 2026 habrá inflación cero. También me impresionó el cuidado que hace de los dineros del Estado al cobrar a Bahía Blanca miles de dólares por dos puentes que proporcionó el ejército luego de la inundación que sufrió la ciudad. Todo lo dicho responde a una imperiosa necesidad catártica, por lo cual, hablando con simulada calma, debo decir que pensando detenidamente, es fácil para cualquier ciudadano darse cuenta de que la inflación cero que Milei anuncia para agosto de 2026, será fruto de los ajustes que prometió al FMI. Sin duda, significara que nadie que no pertenezca a la clase alta podrá comprar lo mínimo indispensable para el sustento de su familia. Es obvio que para todo ciudadano que debe trabajar para subsistir y para aquellos que además necesitan dos empleos, este anuncio del Libertario es tan estúpido y sin sentido como lo es el anuncio de haber logrado equilibrio fiscal una frase que proclamo 29 veces en un discurso anterior. Es un tema que en otros países, tiene relativa o ninguna importancia. En momentos en que vivimos azorados por el creciente endeudamiento en que nos sumerge cada vez más, y por la pobreza que genera, creo que la situación amerita que en estas elecciones, todo ciudadano piense detenidamente a quién debe votar.

Humberto Hugo D'Andrea                          

hdandrea95@gmail.com

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial
Una ciudad turística de Brasil cobrará una tasa ambiental a viajeros por vía terrestre desde 2026
Sin viñedos ni bodega: la historia de los tucumanos que se animaron a cumplir el sueño de tener su propio vino
Efemérides del viernes 17 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Teatro: la ingenua bailarina que busca el amor verdadero
Contra la corrupción: tres plataformas electorales con ideas a favor de la transparencia

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

Balotaje en Bolivia: distintas recetas en busca de una solución a la crisis

Recuerdos fotográficos: 1942. La segunda nevada del siglo XX en plaza Independencia

Tute: “El lenguaje de la historieta es tan potente como el del cine, la literatura o la pintura”

La economía local y los caminos rurales

Ciafa eligió sus nuevas autoridades hasta 2027

