Cartas de lectores: mucho cuidado

No puedo disimular la alegría que me produjo el anuncio de Milei de que en Agosto de 2026 habrá inflación cero. También me impresionó el cuidado que hace de los dineros del Estado al cobrar a Bahía Blanca miles de dólares por dos puentes que proporcionó el ejército luego de la inundación que sufrió la ciudad. Todo lo dicho responde a una imperiosa necesidad catártica, por lo cual, hablando con simulada calma, debo decir que pensando detenidamente, es fácil para cualquier ciudadano darse cuenta de que la inflación cero que Milei anuncia para agosto de 2026, será fruto de los ajustes que prometió al FMI. Sin duda, significara que nadie que no pertenezca a la clase alta podrá comprar lo mínimo indispensable para el sustento de su familia. Es obvio que para todo ciudadano que debe trabajar para subsistir y para aquellos que además necesitan dos empleos, este anuncio del Libertario es tan estúpido y sin sentido como lo es el anuncio de haber logrado equilibrio fiscal una frase que proclamo 29 veces en un discurso anterior. Es un tema que en otros países, tiene relativa o ninguna importancia. En momentos en que vivimos azorados por el creciente endeudamiento en que nos sumerge cada vez más, y por la pobreza que genera, creo que la situación amerita que en estas elecciones, todo ciudadano piense detenidamente a quién debe votar.