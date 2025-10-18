Secciones
Cartas de lectores: Día de la Madre
Hace 4 Hs

El Día de la Madre es una ocasión especial para retrotraer a nuestra memoria a las mamás que ya partieron, a disfrutar de las que aún viven, y a proyectar a las que vendrán. Como aporte para esto, voy a compartir algunos dichos del gran maestro argentino Domingo F. Sarmiento, quien alguna vez escribió acerca de su madre, lo siguiente: “Tiene mi madre pocas devociones, y las que guarda revelan las afinidades de su espíritu a ciertas alusiones, si puedo expresarme así, de su situación con la de los santos del Cielo. La Virgen de los Dolores es su madre de Dios; San José, el pobre carpintero, su santo patrón; y por incidencia Santo Domingo y San Vicente Ferrer, frailes dominicos, ligados por tanto a las afecciones de la familia por la orden de predicadores. Dios mismo ha sido, en toda su angustiada vida el verdadero santo de su devoción, bajo la advocación de la Providencia. En este carácter, Dios ha entrado en todos los actos de aquella vida trabajada; ha estado presente todos los días, viéndola luchar con la indigencia y cumplir con sus deberes. La Providencia la ha sacado de conflictos por manifestaciones visibles, auténticas para ella. Mil casos nos ha contado para edificarnos en prueba de esta vigilancia de la Providencia sobre sus criaturas. (…) Y en mil conjeturas difíciles he visto esta fe profunda en la Providencia no desmentirse un solo momento, alejar la desesperación, atenuar las angustias y dar a los sufrimientos y a la miseria el carácter augusto de una virtud santa, practicada con la resignación del mártir, que no protesta, que no se queja, esperando siempre, sintiéndose sostenida, apoyada aprobada…”

Daniel E. Chavez                                                                     

Pje. Benjamín Paz 308 - S. M. de Tucumán

