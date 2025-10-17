“No me sentía cómodo”: el enojo de Franco Colapinto tras la clasificación sprint en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Molesto por el rendimiento del Alpine A525, Colapinto explicó que el mayor problema estuvo en la falta de adherencia y en la potencia del auto. “No conseguimos encontrar el agarre en la parte trasera; me costó mucho esperar a que llegara la potencia”, dijo tras bajar del monoplaza, y admitió que la situación fue más difícil de lo esperado. “Solo teníamos una oportunidad, por lo que es un poco más complicado en la clasificación”, expresó.