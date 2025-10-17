“No me sentía cómodo”: el enojo de Franco Colapinto tras la clasificación sprint en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El viernes en Austin dejó a Franco Colapinto con un sabor amargo. Después de una clasificación sprint complicada, el argentino no logró superar la primera ronda y largará desde el puesto 17 en la carrera corta del Gran Premio de Estados Unidos.
Molesto por el rendimiento del Alpine A525, Colapinto explicó que el mayor problema estuvo en la falta de adherencia y en la potencia del auto. “No conseguimos encontrar el agarre en la parte trasera; me costó mucho esperar a que llegara la potencia”, dijo tras bajar del monoplaza, y admitió que la situación fue más difícil de lo esperado. “Solo teníamos una oportunidad, por lo que es un poco más complicado en la clasificación”, expresó.
El pilarense completó dos intentos de vuelta rápida en una tanda corta y exigente. En el primero perdió tracción en las eses y debió corregir el auto, mientras que en el segundo mejoró su tiempo hasta 1:35.246, quedando a 0.102 segundos del corte que marcó su compañero Pierre Gasly, último en avanzar a la SQ2. El francés logró llegar hasta la segunda ronda y finalizó 13°, confirmando que el equipo aún no encuentra el equilibrio necesario en su monoplaza.
La frustración de Colapinto fue evidente. Según contó el periodista Juan Fossaroli, el argentino se presentó en el área de prensa como es habitual, pero no dialogó con los medios presentes debido a su malestar. Aun así, cumplió con la entrevista obligatoria para la transmisión oficial de la Fórmula 1, donde insistió en las dificultades del auto. “La pista no tenía agarre y la potencia del coche llegaba muy tarde. No me sentía cómodo”, admitió.
También señaló que el trazado texano complicó aún más la situación del Alpine. “Estamos teniendo algunos problemas con los neumáticos, sobre todo porque hay muchos baches y el coche es muy rígido. Nos cuesta un poco, pero tenemos que encontrar la solución”, comentó, visiblemente disgustado por un resultado que no refleja el trabajo del equipo durante los entrenamientos.
Pese al mal momento, Colapinto intentó mirar hacia adelante y dejó en claro que no se resigna. “Estuvimos muy cerca de la Q2, pero no pudimos pasar. Mañana toca pelear”, concluyó con un tono de frustración, pero también de compromiso.
El argentino saldrá desde la novena fila en la Sprint Race, que se disputará este sábado desde las 14.30, y más tarde participará en la clasificación general del fin de semana, a las 18. El domingo, a partir las 16, será el turno de la carrera principal en el Circuito de las Américas, donde buscará revertir la jornada y volver a mostrar el progreso que viene construyendo en su primera temporada completa en la Fórmula 1.