El desafío de pensar en las ciclovías

Lo paradójico es que, pese a todo, el tucumano pedalea. Estudios realizados recientemente por la agrupación Meta Bici prueban que en los últimos 10 años el uso de la bici en San Miguel de Tucumán creció un 22 % -la cifra sería mayor, porque no se midió el horario nocturno-. Esto confirma que, aun sin infraestructura segura ni condiciones adecuadas, este medio de transporte se consolida como alternativa viable frente al caos vehicular, a los costos del combustible y estacionamiento y a la contaminación. La bicicleta es uno de los vehículos más eficientes, saludables y sustentables. Su uso cotidiano mejora la salud cardiovascular, ayuda a mantener un peso equilibrado, reduce el estrés y genera un impacto positivo en la salud mental. Además, frente al crecimiento desordenado del parque automotor y a los embotellamientos, representa una opción dinámica que permite desplazarse con rapidez. A esto se suman los beneficios ambientales: menos emisiones de gases, menos ruido, menos consumo energético. Promover el uso de la bicicleta es apostar por ciudades más limpias, más silenciosas y más humanas.