Secciones
Opinión›› EDITORIAL

El desafío de pensar en las ciclovías
Hace 4 Hs

El artículo de LA GACETA sobre las “ciclovías fantasmas” vuelve a desnudar una deuda urbana y ambiental que la provincia arrastra desde hace 40 años. A lo largo de este tiempo, los planes se sucedieron, las promesas se multiplicaron; pero las obras concretas siguen siendo excepciones.

Lo paradójico es que, pese a todo, el tucumano pedalea. Estudios realizados recientemente por la agrupación Meta Bici prueban que en los últimos 10 años el uso de la bici en San Miguel de Tucumán creció un 22 % -la cifra sería mayor, porque no se midió el horario nocturno-. Esto confirma que, aun sin infraestructura segura ni condiciones adecuadas, este medio de transporte se consolida como alternativa viable frente al caos vehicular, a los costos del combustible y estacionamiento y a la contaminación. La bicicleta es uno de los vehículos más eficientes, saludables y sustentables. Su uso cotidiano mejora la salud cardiovascular, ayuda a mantener un peso equilibrado, reduce el estrés y genera un impacto positivo en la salud mental. Además, frente al crecimiento desordenado del parque automotor y a los embotellamientos, representa una opción dinámica que permite desplazarse con rapidez. A esto se suman los beneficios ambientales: menos emisiones de gases, menos ruido, menos consumo energético. Promover el uso de la bicicleta es apostar por ciudades más limpias, más silenciosas y más humanas.

Para esto, el Estado debe asumir un compromiso firme y coordinado. Los Gobiernos tienen la responsabilidad de planificar, de construir y de mantener redes de ciclovías verdaderamente seguras, continuas y funcionales. No se trata de pintar franjas de colores sobre el asfalto ni de inaugurar pequeños tramos aislados para la foto. Se trata de diseñar un sistema de movilidad activa que conecte barrios con escuelas, universidades, hospitales, parques y centros laborales, en todo el Gran Tucumán. Sin planificación seria, sin presupuesto asignado y sin mantenimiento constante, las ciclovías seguirán siendo un símbolo de la inconstancia política.

En el país algunos ejemplos demuestran que se puede. Rosario logró consolidar un sistema público de bicicletas y una red de ciclovías que crece año a año. Buenos Aires, tras años de planificación, incorporó cientos de kilómetros de trazas exclusivas para bicicletas y un servicio gratuito que es modelo en la región. Y en los últimos años, Córdoba avanzó en avenidas estratégicas con un enfoque de movilidad sustentable. En todos esos casos, las políticas públicas fueron coherentes, con financiamiento y continuidad, lo que permitió que el uso de la bicicleta dejara de ser una excepción y se transformara en parte del paisaje urbano.

No se trata solo de fomentar un hábito saludable, sino de repensar la movilidad en su conjunto. Las ciclovías son una inversión en salud pública, en seguridad vial y en calidad de vida. Cada kilómetro de traza segura es un paso hacia una ciudad menos congestionada y más habitable. En tiempos en que el tránsito se vuelve insoportable y el aire cada vez más denso, insistir en la bicicleta no es una utopía ni una moda pasajera, sino una necesidad que requiere atención.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial
1

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Una ciudad turística de Brasil cobrará una tasa ambiental a viajeros por vía terrestre desde 2026
2

Una ciudad turística de Brasil cobrará una tasa ambiental a viajeros por vía terrestre desde 2026

Sin viñedos ni bodega: la historia de los tucumanos que se animaron a cumplir el sueño de tener su propio vino
3

Sin viñedos ni bodega: la historia de los tucumanos que se animaron a cumplir el sueño de tener su propio vino

Efemérides del viernes 17 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del viernes 17 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
5

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: la ingenua bailarina que busca el amor verdadero
6

Teatro: la ingenua bailarina que busca el amor verdadero

Más Noticias
Contra la corrupción: tres plataformas electorales con ideas a favor de la transparencia

Contra la corrupción: tres plataformas electorales con ideas a favor de la transparencia

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

Balotaje en Bolivia: distintas recetas en busca de una solución a la crisis

Balotaje en Bolivia: distintas recetas en busca de una solución a la crisis

Recuerdos fotográficos: 1942. La segunda nevada del siglo XX en plaza Independencia

Recuerdos fotográficos: 1942. La segunda nevada del siglo XX en plaza Independencia

Tute: “El lenguaje de la historieta es tan potente como el del cine, la literatura o la pintura”

Tute: “El lenguaje de la historieta es tan potente como el del cine, la literatura o la pintura”

La economía local y los caminos rurales

La economía local y los caminos rurales

Ciafa eligió sus nuevas autoridades hasta 2027

Ciafa eligió sus nuevas autoridades hasta 2027

Comentarios