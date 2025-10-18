Facebook Messenger se va de las computadoras: qué deben hacer los usuarios antes del cierre

“Si usás las aplicaciones de escritorio de Messenger, recibirás una notificación una vez que comience el proceso de desuso”, se lee en la página de soporte del servicio. En la práctica, esto significa que a partir del 15 de diciembre ya no se podrá iniciar sesión en las versiones instaladas del programa, tanto en Windows como en Mac. En su lugar, los usuarios serán redirigidos automáticamente a un sitio web para continuar usando el mensajero.