Facebook Messenger se va de las computadoras: qué deben hacer los usuarios antes del cierre

El popular servicio de mensajería Facebook Messenger dejará de estar disponible en computadoras a través de sus aplicaciones nativas. La compañía Meta anunció que cerrará las versiones para Windows y Mac el próximo 15 de diciembre, una medida que marca el final de una era para quienes usaban el chat directamente desde el escritorio.
La noticia fue confirmada por la empresa en diálogo con la publicación TechCrunch, luego de que el plan se filtrara en redes sociales. Poco después, Meta publicó un comunicado oficial en el que detalló cómo será el proceso y qué deben hacer los usuarios antes del cierre.
“Si usás las aplicaciones de escritorio de Messenger, recibirás una notificación una vez que comience el proceso de desuso”, se lee en la página de soporte del servicio. En la práctica, esto significa que a partir del 15 de diciembre ya no se podrá iniciar sesión en las versiones instaladas del programa, tanto en Windows como en Mac. En su lugar, los usuarios serán redirigidos automáticamente a un sitio web para continuar usando el mensajero.
Qué deben hacer los usuarios antes del cierre
Desde Meta informaron que habrá un período de gracia de 60 días durante el cual las aplicaciones de escritorio seguirán funcionando de manera limitada. Pasado ese plazo, las versiones quedarán completamente bloqueadas.
La empresa —que también es propietaria de Instagram, Facebook, Threads y WhatsApp— recomendó eliminar las apps de escritorio una vez concluido el plazo y migrar a la versión web. Además, aconsejó a los usuarios activar el almacenamiento seguro y configurar un PIN antes del cambio, para guardar el historial de chats y evitar la pérdida de información.
“Te recomendamos que elimines esas ediciones, ya que no podrás usarlas en el futuro”, remarcaron desde Meta.
Messenger seguirá disponible en navegadores
Si bien las versiones instalables desaparecerán, Facebook Messenger no dejará de funcionar en computadoras. Los usuarios podrán seguir chateando a través de los navegadores web —como Chrome, Edge o Safari—, donde el servicio permanecerá activo y con las mismas funciones básicas.
En el caso de Windows, Meta recordó que también se podrá acceder al mensajero desde la aplicación de escritorio de Facebook, que incluye el chat incorporado.
Para los menos familiarizados con los términos técnicos, vale aclarar que los programas nativos son aquellos que se instalan localmente en el dispositivo, mientras que las versiones web se ejecutan directamente en línea, sin necesidad de descarga.
Un cambio en la estrategia de Meta
La decisión se enmarca en una reorganización de los servicios de Meta, que busca reducir el mantenimiento de aplicaciones independientes y centralizar sus plataformas en la nube. De esta forma, la compañía apunta a simplificar la experiencia de usuario y a unificar el acceso a sus diferentes productos desde los navegadores.
El 15 de diciembre marcará así el adiós definitivo de Messenger para escritorio, una herramienta que durante años fue clave para quienes preferían chatear sin depender del navegador. A partir de entonces, todo el servicio migrará al entorno web, donde continuará disponible con las funciones principales y el sello característico de la red social.