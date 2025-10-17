Secciones
Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Rosario: hay 10 detenidos

Los agentes de GNA secuestraron dosis de cocaína y marihuana, teléfonos, armas de fuego, una maquina contadora de billetes, entre otros elementos.

Hace 1 Hs

Una extensa investigación por narcomenudeo derivó en una serie de operativos que culminaron con la detención de diez personas y el secuestro de estupefacientes, armas de fuego y dinero en efectivo en Rosario.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, Circunscripción Judicial N° 2, las tareas investigativas comenzaron en enero de 2025, en el marco de una causa iniciada por presunta comercialización de drogas al menudeo.

Dos meses después, se realizaron tres allanamientos que permitieron la aprehensión de cinco personas y el decomiso de droga, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

La pesquisa continuó con el objetivo de identificar al líder de la organización delictiva y desarticular el resto de la estructura. En ese contexto, en la jornada de ayer, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Rosario”, con apoyo del Escuadrón de Seguridad Ciudadana “Rosario”, llevaron adelante seis allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad.

Como resultado de los procedimientos, los gendarmes secuestraron 122 gramos de cocaína y 288 gramos de marihuana, seis armas de fuego, una notebook, una máquina contadora de billetes, $1.643.980 en efectivo, un vehículo, dos balanzas y un chaleco balístico.

Por orden del Magistrado interviniente, durante el operativo fueron detenidos cinco hombres y cinco mujeres, mientras que otras cuatro personas resultaron aprehendidas.

Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados y avanzar en la causa que busca desbaratar completamente la organización dedicada al narcomenudeo en la región. 

