Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Rosario: hay 10 detenidos

La pesquisa continuó con el objetivo de identificar al líder de la organización delictiva y desarticular el resto de la estructura. En ese contexto, en la jornada de ayer, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Rosario”, con apoyo del Escuadrón de Seguridad Ciudadana “Rosario”, llevaron adelante seis allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad.