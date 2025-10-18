Las letras de Alem se refugian en lo humano

- Nos encontramos en nuevos paisajes que se crearon en el estudio mismo durante la grabación, que no teníamos previsto, que afloraron y también nos encantó. Es un disco de rock pop, que tiene la confirmación de la estética y del sonido Alem, una potenciación de eso, una forma de Alem al cuadrado. Hicimos lo que teníamos ganas de hacer, no lo que los algorritmos te recomiendan que hagas para que la canción se haga viral, como entradas largas o cambios de ritmo. Es un disco especial para nosotros, porque es el quinto que lanzamos, pero también entendemos que es en el cual nos encontramos trabajando ya hace mucho tiempo.