Efemérides del sábado 18 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hoy, sábado 18 de octubre, se conmemoran una serie de nacimientos, muertes y otros eventos que dejaron huella en la memoria colectiva y la historia argentina o internacional. Entre las efemérides destacadas, se celebra el Día Mundial de la Menopausia.
El Día de la Menopausia fue elegido de forma conjunta entre la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrándose este día desde el año 2000. El objetivo de esta fecha es ayudar a crear conciencia sobre la necesidad de prestar atención a la salud de la mujer y prevenir las enfermedades más frecuentes en esta etapa. Según la OMS, en unos 30 años habrá más de 1.000 millones de mujeres con 50 o más años, el triple que en 1990.
Efemérides de hoy, 18 de octubre
- 1801 - JUSTO J. URQUIZA. Nace en la localidad entrerriana de Talar del Arroyo Largo el militar y político Justo José de Urquiza, quien gobernó la provincia de Entre Ríos y entre 1854 y 1860 fue presidente de la Confederación Argentina.
- 1926 - CHUCK BERRY. Nace en la ciudad de San Luis (Misuri, EEUU) el cantante, compositor y guitarrista estadounidense Chuck Berry (Charles Edward Anderson Berry) uno de los artistas más influyentes y pionero del rock and roll.
- 1956 - MARTINA NAVRATILOVA. Nace en Praga la ex tenista checa nacionalizada estadounidense Martina Navratilova, quien fue número 1 de la clasificación mundial de la Asociación Femenina de Tenis. Ganó 18 títulos de Grand Slam, entre otros trofeos, y el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.
- 1958 - VASCO OLARTICOECHEA. Nace en la ciudad bonaerense de Saladillo el ex futbolista Julio “el vasco” Olarticoechea, campeón con la selección argentina en el Mundial de México ‘86. Jugó en Racing Club, River Plate, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Mandiyú de Corrientes y en el Nantes francés.
- 1960 - VAN DAMME. Nace en el municipio belga de Berchem-Sainte-Agathe el actor y productor cinematográfico Claude Van Damme, ícono del cine de acción y de las artes marciales. Entre sus películas más exitosas se destacan Kickboxer, Lionheart, Doble Impacto y Soldado Universal.
- 1965 - ANDREA DEL BOCA. Nace en Buenos Aires la actriz, conductora de televisión y productora Andrea Del Boca, famosa en Argentina y otros países por su actuación en populares telenovelas. Ganó tres premios Martín Fierro y ha actuado en 14 películas y en más de 30 telenovelas.
- 1977 - TEATRO ARGENTINO. Mientras se desarrollaba un ensayo del ballet estable del Teatro Argentino de La Plata se desata un incendio que arrasa con el escenario y las plateas, una pérdida irreparable para el patrimonio cultural del país.
- 1984 - ARGENTINA CHILE. Argentina y Chile firman en la Ciudad del Vaticano el acta de acuerdo para terminar con las disputas de soberanía en el austral Canal de Beagle, conflicto en el que había mediado el papa Juan Pablo II para frenar una posible guerra.
- 1998 - JAVIER SAVIOLA. A la edad de 16 años, el delantero Javier Pedro Saviola debuta en la primera división de River Plate, en un partido ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el que fue el autor del segundo gol de su equipo en un empate 2-2. El traspaso de Saviola al Barcelona español por unos 38 millones de dólares se convertiría luego en uno de los más altos de la historia del fútbol argentino.
- 2023 - PROTECCIÓN NATURALEZA. Se celebra el Día Mundial de Protección de la Naturaleza instituido por la Organización de las Naciones Unidas para promover en todo el mundo la responsabilidad ambiental y la preservación de espacios naturales amenazados por la explotación intensiva de sus recursos.