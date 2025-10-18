Cifras récórd: la campaña 2025/26 también asoma exitosa para el girasol argentino

Todo indica que asoma otra campaña exitosa para el girasol. Los números proyectados para la temporada 2025/26 salen de lo común. Se espera una superficie implantada de 2,5 millones de hectáreas, incluso con la posibilidad de que se supere esa cifra conforme avance la siembra, según indica la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De mantenerse un escenario climático favorable, la producción nacional alcanzaría las 5,11 millones de toneladas, lo que marcaría un récord en más de dos décadas. Si se suman los stocks iniciales, se arriba a una oferta en torno de 6,13 millones de toneladas, un 30% superior al promedio de los últimos cinco años.