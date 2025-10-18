Cifras récórd: la campaña 2025/26 también asoma exitosa para el girasol argentino

Todo indica que asoma otra campaña exitosa para el girasol. Los números proyectados para la temporada 2025/26 salen de lo común. Se espera una superficie implantada de 2,5 millones de hectáreas, incluso con la posibilidad de que se supere esa cifra conforme avance la siembra, según indica la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De mantenerse un escenario climático favorable, la producción nacional alcanzaría las 5,11 millones de toneladas, lo que marcaría un récord en más de dos décadas. Si se suman los stocks iniciales, se arriba a una oferta en torno de 6,13 millones de toneladas, un 30% superior al promedio de los últimos cinco años.
En el plano comercial, la campaña 2024/25 mostró un desempeño excepcional. Hasta la fecha, se negociaron unas 3,6 millones de toneladas, el mayor volumen registrado desde la campaña 2007/08: el 77% de la producción total estimada, un 14,4% por encima del año pasado y un 7,6% por sobre la media quinquenal. Para la campaña 2025/26, que está en etapa de siembra, ya se comercializaron más de 560.000 toneladas. Este volumen de contratos anticipados es el más alto desde 2006.
Paralelamente, entre enero y agosto del año en curso, la molienda de girasol alcanzó las 3,18 millones de toneladas, el volumen más importante desde 2000 para ese lapso. La BCR destaca que en agosto se procesaron cerca de 462.000 toneladas, cifra no registrada desde 1997. Para 2026, el crush nacional podría alcanzar las 4,8 millones de toneladas.