Soja: el 95% de la región núcleo muestra muy buenas reservas hídricas

A una semana de lanzarse la siembra de 3,2 millones de hectáreas de soja de primera hay muy buenas reservas en el 95% de la región núcleo y ánimos renovados. Así lo indica la Guía Estrategica para el Agro (GEA), que semanalmente elaboran técnicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
El informe recuerda que hace cinco años que la siembra de soja no comenzaba con agua, se veían mapas en rojo, con nulas reservas de agua en la región núcleo en los últimos cuatro años. Pero esta campaña muestra un escenario distinto: el 95% de la región núcleo presenta reservas hídricas adecuadas a abundantes, incluso con excesos por sectores. Este año, el desafío pasa por sembrar lotes demasiado húmedos que apenas secan entre tormentas semanales. “El panorama es totalmente diferente. Es una campaña atípica, con abundante agua y decisiones que se van ajustando sobre la marcha”, resumen los técnicos de Junín.
Los primeros lotes se sembrarán la próxima semana y el ritmo se generalizará hacia fines de noviembre. Se espera cubrir unas 3,2 millones de hectáreas, 200.000 menos que el año pasado. “Se observa un porcentaje muy alto de superficie ocupada por cultivos invernales y maíz temprano”, dicen los técnicos.
Maíz
El 90% del maíz temprano está implantado y había temor a no poder sembrar las 1,66 millones de hectáreas estimadas, debido a las lluvias. Pero finalmente ya casi se termina en esta semana la siembra, con dificultades y muchos contratiempos por los caminos y las condiciones de siembra, pero a tiempo para ir en busca del máximo potencial. También en esta semana, los técnicos destacan cambios de estrategias en la aplicación de fertilizantes para ser eficientes ante el gran nivel de agua que estamos recibiendo. “En trigo y maíz se está utilizando mucho la fertilización dividida para mejorar la eficiencia de absorción en distintos momentos del ciclo”, detallan. Esta práctica, resultó clave para reducir pérdidas de nutrientes en trigo tras las lluvias abundantes de los últimos meses. Ahora se la aplicó al maíz. Los asesores coinciden en que la mayor inversión tecnológica se concentra en la fertilización de los cereales. “Son los que más responden a una mejora en la nutrición, especialmente en la fertilización nitrogenada”, explican.
En los alrededores de Junín, la campaña gruesa avanza con dificultades. “La siembra de maíz se volvió una odisea”, resumen los técnicos de la zona, donde los excesos hídricos vienen marcando el ritmo de las labores. “Ya van cuatro fines de semana seguidos con lluvias de entre 20 y 30 milímetros y los campos siguen sin secar”.
El trigo está atravesando su período más crítico para la determinación del rendimiento (hay un 15% en floración) con el 85% del área entre excelente y muy buenas condiciones. Las buenas reservas de agua sostienen la expectativa de rindes por encima de 40 quintales por hectárea (qq/ha). En Colón lo sintetizan así: “la situación de los cultivos es inmejorable”. Este año, además, aprovechando el contexto hídrico, mejoró la fertilización en el cultivo: en promedio se aplicaron 250 kg/ha de urea y 120 a 130 kg/ha de fósforo.
Las enfermedades en trigo están controladas por el momento, la presión de mancha y roya amarilla fue alta, los fungicidas vienen respondiendo bien en la región. En Junín advierten que el clima ideal para los hongos -con calor, humedad y viento- potenció la incidencia, y algunos lotes podrían requerir una segunda aplicación. De cara a las próximas semanas, la fusariosis asoma como el principal riesgo: las temperaturas durante el llenado de grano serán determinantes.