Soja: el 95% de la región núcleo muestra muy buenas reservas hídricas

El 90% del maíz temprano está implantado y había temor a no poder sembrar las 1,66 millones de hectáreas estimadas, debido a las lluvias. Pero finalmente ya casi se termina en esta semana la siembra, con dificultades y muchos contratiempos por los caminos y las condiciones de siembra, pero a tiempo para ir en busca del máximo potencial. También en esta semana, los técnicos destacan cambios de estrategias en la aplicación de fertilizantes para ser eficientes ante el gran nivel de agua que estamos recibiendo. “En trigo y maíz se está utilizando mucho la fertilización dividida para mejorar la eficiencia de absorción en distintos momentos del ciclo”, detallan. Esta práctica, resultó clave para reducir pérdidas de nutrientes en trigo tras las lluvias abundantes de los últimos meses. Ahora se la aplicó al maíz. Los asesores coinciden en que la mayor inversión tecnológica se concentra en la fertilización de los cereales. “Son los que más responden a una mejora en la nutrición, especialmente en la fertilización nitrogenada”, explican.