Ciafa eligió sus nuevas autoridades hasta 2027

“Desde hace 35 años, nuestra cámara se ha comprometido a enfocarse en ejes de trabajo fundamentales. En este sentido, seguiremos mejorando la cooperación entre los distintos actores del sector y promoviendo una utilización adecuada y responsable de los insumos agropecuarios. Además, impulsaremos el desarrollo de la industria de fitosanitarios y fertilizantes en la Argentina, con el objetivo de lograr una producción sustentable que respete el medio ambiente y fomente la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas”, puntualizó Beconi, quien resultó reelecto al frente de la institución.