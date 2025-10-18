Secciones
Ciafa eligió sus nuevas autoridades hasta 2027

La elección se dio en el marco del 35° aniversario.

Hace 7 Hs

En el marco de su 35° aniversario, la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa) anunció la conformación de su comisión directiva para el período 2025-2027, por elección de sus miembros en asamblea anual. Resultaron electos Luis Beconi (presidente, Chemotécnica, foto) y Manuel Santiago (vicepresidente 1°, Bunge).

“Desde hace 35 años, nuestra cámara se ha comprometido a enfocarse en ejes de trabajo fundamentales. En este sentido, seguiremos mejorando la cooperación entre los distintos actores del sector y promoviendo una utilización adecuada y responsable de los insumos agropecuarios. Además, impulsaremos el desarrollo de la industria de fitosanitarios y fertilizantes en la Argentina, con el objetivo de lograr una producción sustentable que respete el medio ambiente y fomente la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas”, puntualizó Beconi, quien resultó reelecto al frente de la institución.

Fundada a fines de 1990, Ciafa está conformada por más de 60 empresas -tanto Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) como multinacionales-, que fabrican, comercializan y distribuyen fertilizantes, fitosanitarios y biológicos. Estas firmas cuentan con plantas productivas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, oficinas y representantes comerciales en todo el país.

