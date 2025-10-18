Otra medición mundial demuestra que los gigantes tecnológicos le ganan a las marcas emblemáticas

La presencia de empresas tecnológicas, de servicios financieros y de bienes de consumo demuestra la importancia de la innovación, la reputación corporativa y la globalización en la consolidación del valor de marca. Eso se desprende del ranking que elaboró Global Brands, consultora de transformación digital.
Además, las marcas emblemáticas aunque por debajo de los gigantes tecnológicos, siguen figurando entre las más influyentes pese a los cambios en el mercado y la irrupción de nuevas tendencias y modelos de negocio. El Top 3 del ranking se mantiene intocable con Apple, Microsoft y Amazon liderando por otro año consecutivo.
La tecnológica NVIDIA firma el mayor crecimiento en la historia del ranking, con una suba de 116% y un valor de U$S 43.200. La compañía, impulsada por el boom de la Inteligencia Artificial (IA), asciende hasta el puesto 15.
Le siguen YouTube (61%, 13), Netflix (42%, 28), Uber (38%, 64), Nintendo (35%, 53) e Instagram (27%, 8), que entra por primera vez en el top-10 mundial.
El auge de las plataformas digitales y de entretenimiento se consolida como motor del valor de una marca. La medición dejó resultados muy similares a otras encuestas como el ranking elaborado por Kantar Millward Brown y publicado por Statista en septiembre. Apple también se ubica en la cima global, valorando su marca en alrededor de U$S 1,3 billones.
Por debajo aparecen Apple y Google, con U$S 944.137 millones y Microsoft, con U$S 884.816 millones, consolidando un podio dominado por empresas vinculadas a la innovación digital.
Disrupción
Greg Silverman, director de Global Brand de Interbrand: "Las marcas que crecen son las que ven la disrupción como una oportunidad. La marca es el activo que les permite desbloquear nuevas fuentes de ingresos y relevancia", analizó el especialista.
Con ese sentido es que se explica la entrada de 10 marcas al ranking: BlackRock (31), Booking.com (32), Qualcomm (39), GE Aerospace (44), UNIQLO (47), Schneider Electric (65), Monster (70), Nasdaq (85), BYD (90) y Shopify (99).
En sectores específicos, por ejemplo la industria automovilística resiste la transición eléctrica, según el análisis de MarketingDirecto.com. Toyota mantiene la sexta posición, mientras que Mercedes-Benz (10) y BMW (14) ceden terreno con caídas del 10-15%. Tesla, por su parte, sufre una notable bajada del 35% hasta el puesto 25 debido al incremento de la competencia eléctrica.
La entrada de BYD (90) confirma la transformación del sector, mientras que Ferrari crece un 17%. Vale tener en cuenta que la marca italiana extiende su reputación de estilo de vida de lujo más allá del automóvil.
