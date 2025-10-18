Otra medición mundial demuestra que los gigantes tecnológicos le ganan a las marcas emblemáticas

La tecnológica NVIDIA firma el mayor crecimiento en la historia del ranking, con una suba de 116% y un valor de U$S 43.200. La compañía, impulsada por el boom de la Inteligencia Artificial (IA), asciende hasta el puesto 15.



Le siguen YouTube (61%, 13), Netflix (42%, 28), Uber (38%, 64), Nintendo (35%, 53) e Instagram (27%, 8), que entra por primera vez en el top-10 mundial.



El auge de las plataformas digitales y de entretenimiento se consolida como motor del valor de una marca. La medición dejó resultados muy similares a otras encuestas como el ranking elaborado por Kantar Millward Brown y publicado por Statista en septiembre. Apple también se ubica en la cima global, valorando su marca en alrededor de U$S 1,3 billones.



Por debajo aparecen Apple y Google, con U$S 944.137 millones y Microsoft, con U$S 884.816 millones, consolidando un podio dominado por empresas vinculadas a la innovación digital.