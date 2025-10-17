"De Atahualpa a Piaf": un viaje musical entre Argentina y Francia llega a Yerba Buena

Yerba Buena se prepara para una noche inolvidable de música y emociones con el espectáculo “De Atahualpa a Piaf”, un concierto que une el alma del folklore argentino con la pasión de la canción francesa.
El evento contará con la participación del músico argentino Héctor "El Chato" Singh y la talentosa artista francesa Lucie Delahaye, quienes propondrán un recorrido que dialoga entre dos culturas a través de sus máximos referentes: Atahualpa Yupanqui y Édith Piaf.
La cita será el sábado 18 de octubre a las 20.30, en la Casa de la Cultura, ubicada en Higueritas 1850, Yerba Buena. Un escenario íntimo y cálido que promete realzar cada acorde y cada palabra de este espectáculo único.
Las entradas anticipadas ya están disponibles y pueden reservarse comunicándose al (381) 571-8626.