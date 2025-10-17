Secciones
CulturaMúsica

"De Atahualpa a Piaf": un viaje musical entre Argentina y Francia llega a Yerba Buena

La cita será el sábado 18 de octubre a las 20.30, en la Casa de la Cultura, ubicada en Higueritas 1850, Yerba Buena.

De Atahualpa a Piaf: un viaje musical entre Argentina y Francia llega a Yerba Buena
Hace 1 Hs

Yerba Buena se prepara para una noche inolvidable de música y emociones con el espectáculo “De Atahualpa a Piaf”, un concierto que une el alma del folklore argentino con la pasión de la canción francesa.

El evento contará con la participación del músico argentino Héctor "El Chato" Singh y la talentosa artista francesa Lucie Delahaye, quienes propondrán un recorrido que dialoga entre dos culturas a través de sus máximos referentes: Atahualpa Yupanqui y Édith Piaf.

La cita será el sábado 18 de octubre a las 20.30, en la Casa de la Cultura, ubicada en Higueritas 1850, Yerba Buena. Un escenario íntimo y cálido que promete realzar cada acorde y cada palabra de este espectáculo único.

Las entradas anticipadas ya están disponibles y pueden reservarse comunicándose al (381) 571-8626.

De Atahualpa a Piaf: un viaje musical entre Argentina y Francia llega a Yerba Buena
Temas TucumánYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La tucumana Eugenia Rodríguez, finalista de La Voz: “Es muy loco todo lo que estoy viviendo”

La tucumana Eugenia Rodríguez, finalista de La Voz: “Es muy loco todo lo que estoy viviendo”

El Instituto Superior de Música de la UNT abre la convocatoria para sus IV Jornadas Nacionales y V Regionales de Música y Educación

El Instituto Superior de Música de la UNT abre la convocatoria para sus IV Jornadas Nacionales y V Regionales de Música y Educación

Cartelera completa del festival Monteros de la Patria, cuatro noches a puro folclore

Cartelera completa del festival Monteros de la Patria, cuatro noches a puro folclore

In the city: cómo es el nuevo tema que Charly García grabó junto a Sting

"In the city": cómo es el nuevo tema que Charly García grabó junto a Sting

Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina

Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina

Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
2

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
3

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave
4

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán
5

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
6

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Más Noticias
Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Comentarios