Mock Joy va por la revancha en el clásico "Polla de Potrillos"

Nueve carreras se disputarán mañana en el hipódromo tucumano. Debido al Día de la Madre, la jornada fue adelantada para el sábado. La jornada se iniciará a las 15 y culminará a las 20.

CANDIDATO. El alazán Mock Joy (derecha) será el principal protagonista en el clásico Polla de Potrillos. CANDIDATO. El alazán Mock Joy (derecha) será el principal protagonista en el clásico "Polla de Potrillos".
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Será un sábado a puro turf en el hipódromo tucumano. Y con carreras de primer nivel. La jornada, que se iniciará a las 15 y culminará a las 20, contará con nueve competencias y la central será el tradicional clásico “Polla de Potrillos”.

En el cotejo de 1.500 metros, el alazán Mock Joy irá por la recuperación, luego de ser derrotado en la Carrera de las Estrellas. El pupilo de Sergio Cuellar finalizó segundo de Smiling Nich, pero luego fue distanciado al cuarto puesto por abrirse en los últimos metros. Antes, el hijo de Roman Joy había conseguido dos triunfos consecutivos, dejando excelente impresión.

Smiling Nich, que se perfilaba como uno de los principales protagonistas, no será de la partida debido a que en los últimos días estuvo con moco. El rival más exigente para nuestro candidato será Sensacional Prize, que dejó atrás una inactividad de cinco meses y el pasado 24 de septiembre venció por cinco cuerpos a El Patriarca, en 1’12” 1/5 para los 1.200 metros.

La otra prueba jerárquica que tendrá el mitin será el especial “Día de la Madre”, que también se correrá sobre 1.500 metros, pero donde se enfrentarán los ejemplares adultos. Storm Chuck acumula cuatro éxitos consecutivos y demostró que es el mejor mediofondista del NOA.

Esta vez enfrentará a duros adversarios, entre los que aparecen los experimentados Standartd y Remanente, que saben muy bien lo que es ganar este tipo de competencias. Tampoco habrá que descuidar al ascendente Show Goes On.

PRIMERA CARRERA

(800 metros-15 hs.)

PREMIO “GUILLERMO VISION 2017”

caballo            peso                jockey

1SELECTOR AGAIN      56            Rubén Camos

2 GRAND LUCRE        56            Pablo Alarcón

3 EXTERMINADOR RIDE               54            X X

4 AIROSO VEGA          56            Facundo Morán

5 NORTEÑO FOR SALE 58            Gustavo Rojas

6 TATY BOONE           56            Ángel Vai

7 LE GRAND JOUR      54            Héctor Suárez

8 HIT PERUVIAN          58            Lucas González

9 ROJO DE RECOLETA 58            Cristian Caram

10 EURO SPRING        58            José Vizcarra

Candidato: (10) EURO SPRING

SEGUNDA CARRERA

(1.200 metros-15.35 hs.)

PREMIO “PIRATE OF PEACE 2018”

caballo            peso                jockey

1 RIVENDEL               55            Matías Rodríguez

2 MENTIROSO Z          57            Marcos Navarro

3 FUMIKOMI               57            X X

4 SUPER CAUSE         55            Cristian Caram

5 SECURITY PREMIUM 57            Pablo Alarcón

6 SALVIANO               55            Rubén Camos

7 TWIN VIC 57            José Vizcarra

8 ISLAND OF LUCK      55            José Carrizo

Candidato: (1) RIVENDEL

TERCERA CARRERA

(1.300 metros-16.10 hs.)

PREMIO “RE SIPAN 2019”

caballo            peso                jockey

1 LENGUITA BOSS       57            Luis Vai

2 LANDSLIDE RISK      57            Walter Figueroa

3 BUENOS MUCHACHOS              55            Ángel Vai

4 TAILGATE               57            Pablo Alarcón

5 SACA BRILLO          57            José Carrizo

6 MUNDO DANIEL       57            Héctor Suárez

7 WINSADAY              57            José Vizcarra

8 DON AUGE              57            Francisco Brito

Candidato: (6) MUNDO DANIEL

CUARTA CARRERA

(1.400 metros-16.45 hs.)

PREMIO “DE MEDIACANCHA 2022”

caballo            peso                jockey

1 VERRELL 53            Rubén Camos

2 DUPLEXER              53            Héctor Suárez

3 DOMNA  52            Matías Rodríguez

4 CANDY GATO          51            Walter Figueroa

5 LUCKY SHADOW      54            Raúl Valdez

6 INDIO ELECTRIC       54            Francisco Brito

7 FUGITIVE BOONE      51            X X

8 MASTER DANDY      53            José Vizcarra

9 DISTINTO RIG           54            Pablo Alarcón

Candidato: (1) VERREL

QUINTA CARRERA

(1.400 metros-17.20 hs.)

PREMIO “REMANENTE 2023”

caballo            peso                jockey

1 EL MOONWALK        56            Francisco Brito

2 CON EXCESO           56            Facundo Morán

3 CARO AMICI            58            Cristian Caram

4 SMASHING MASTER 56            José Vizcarra

5 SEEKING MONEY      54            Brandon Suárez

6 FIN DEL MUNDO      56            Benjamín Ossan

7 ZINZAN BROOKE      56            Héctor Suárez

8 CASUAL SECURITY   54            Raúl Valdez

Candidato: (7) ZINZAN BROOKE

SEXTA CARRERA

(1.200 metros-18 hs.)

PREMIO “GROOVING 2024”        

caballo            peso                jockey

1 PASE DE PIQUE        56            Rubén Camos

2 STOESSEL               56            Cristian Caram

3 TIERNO DE ALMA     56            Julián Bethencourt

4 SUPREMO PRIZE      56            Ángel Vai

5 FULGENTE              3 56          Facundo Morán

6 DON PIPER              3 56          José Vizcarra

7 CAPOCOMICO          3 56          Gustavo Rojas

8 HIGH SONG             3 56          X X

9 POTRA SI                3 54          X X

10 GUAJIRU               3 56          Francisco Brito

11 SOY NICHOLAS       3 56          Matías Rodríguez

12 GIRO LATINO         3 56          Luis Vai

13 MIEL ESCONDIDA   3 54          X X

14 DIALECTO             3 56          Héctor Suárez

Candidato: (6) DON PIPER

SÉPTIMA CARRERA

(1.500 metros-18.40 hs.)

CLÁSICO “POLLA DE POTRILLOS”

caballo            peso                jockey

1 THE COACH            56            José Vizcarra

2 GLANIADOR            56            Benjamín Ossan

3 CURIOSO HONEY      56            Ángel Vai

4 ALTRUISMO            56            José Carrizo

5 SENSACIONAL PRIZE 56            Héctor Suárez

6 VALENTINO HALO     56            Ángel Villegas

7 PRINCIPE DARK        56            Luis Vai

8 MOCK JOY              56            Facundo Morán

9 SMILING NICH          56            no correrá

10 CATOLICO             56            Ruben Camos

Candidato: (8) MOCK JOY

OCTAVA CARRERA

(1.500 metros-19.20 hs.)

ESPECIAL “DÍA DE LA MADRE”

caballo            peso                jockey

1 STANDARTD            57            José Vizcarra

2 SHOW GOES ON       55            Francisco Brito

3 AQUA BOY              56            Lautaro Ponce

4 TWITCH HURRICANE 58            Héctor Suárez

5 STORM CHUCK        57            Ángel Vai

6 REMANENTE           57            Luis Vai

Candidato: (5) STORM CHUCK

NOVENA CARRERA

(1.200 metros-20 hs.)

PREMIO “DR. LUIS ORLANDO PERALTA”

caballo            peso                jockey

1 HERMANO DEL ALMA              57            Walter Figueroa

2 JOLLY BOY              57            Francisco Brito

3 O MAIS GRANDE      57            Facundo Morán

4 MASTER ROBERTS TOP            57            Julián Bethencourt

5 DANNY EL GRANDE  57            Rubén Camos

6 CORNELL                57            X X

7 AMIGUILI SANT        57            Benjamin Ossan

8 FURIOSO LIFE          57            X X

9 ILDO       57            José Carrizo

10 POR EL TRIUNFO    57            Lautaro Ponce

11 FURIOSO AMAZON  57            X X

12 JAZMINERO AZUL   57            Ángel Vai

13 EL TAIGER             57            Luis Vai

14 GOOGLER              57            José Vizcarra

15 CASHISKING           57            X X

Candidato: (14) GOOGLER

