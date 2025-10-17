Mock Joy va por la revancha en el clásico "Polla de Potrillos"

Será un sábado a puro turf en el hipódromo tucumano. Y con carreras de primer nivel. La jornada, que se iniciará a las 15 y culminará a las 20, contará con nueve competencias y la central será el tradicional clásico “Polla de Potrillos”.
En el cotejo de 1.500 metros, el alazán Mock Joy irá por la recuperación, luego de ser derrotado en la Carrera de las Estrellas. El pupilo de Sergio Cuellar finalizó segundo de Smiling Nich, pero luego fue distanciado al cuarto puesto por abrirse en los últimos metros. Antes, el hijo de Roman Joy había conseguido dos triunfos consecutivos, dejando excelente impresión.
Smiling Nich, que se perfilaba como uno de los principales protagonistas, no será de la partida debido a que en los últimos días estuvo con moco. El rival más exigente para nuestro candidato será Sensacional Prize, que dejó atrás una inactividad de cinco meses y el pasado 24 de septiembre venció por cinco cuerpos a El Patriarca, en 1’12” 1/5 para los 1.200 metros.
La otra prueba jerárquica que tendrá el mitin será el especial “Día de la Madre”, que también se correrá sobre 1.500 metros, pero donde se enfrentarán los ejemplares adultos. Storm Chuck acumula cuatro éxitos consecutivos y demostró que es el mejor mediofondista del NOA.
Esta vez enfrentará a duros adversarios, entre los que aparecen los experimentados Standartd y Remanente, que saben muy bien lo que es ganar este tipo de competencias. Tampoco habrá que descuidar al ascendente Show Goes On.
PRIMERA CARRERA
(800 metros-15 hs.)
PREMIO “GUILLERMO VISION 2017”
caballo peso jockey
1SELECTOR AGAIN 56 Rubén Camos
2 GRAND LUCRE 56 Pablo Alarcón
3 EXTERMINADOR RIDE 54 X X
4 AIROSO VEGA 56 Facundo Morán
5 NORTEÑO FOR SALE 58 Gustavo Rojas
6 TATY BOONE 56 Ángel Vai
7 LE GRAND JOUR 54 Héctor Suárez
8 HIT PERUVIAN 58 Lucas González
9 ROJO DE RECOLETA 58 Cristian Caram
10 EURO SPRING 58 José Vizcarra
Candidato: (10) EURO SPRING
SEGUNDA CARRERA
(1.200 metros-15.35 hs.)
PREMIO “PIRATE OF PEACE 2018”
caballo peso jockey
1 RIVENDEL 55 Matías Rodríguez
2 MENTIROSO Z 57 Marcos Navarro
3 FUMIKOMI 57 X X
4 SUPER CAUSE 55 Cristian Caram
5 SECURITY PREMIUM 57 Pablo Alarcón
6 SALVIANO 55 Rubén Camos
7 TWIN VIC 57 José Vizcarra
8 ISLAND OF LUCK 55 José Carrizo
Candidato: (1) RIVENDEL
TERCERA CARRERA
(1.300 metros-16.10 hs.)
PREMIO “RE SIPAN 2019”
caballo peso jockey
1 LENGUITA BOSS 57 Luis Vai
2 LANDSLIDE RISK 57 Walter Figueroa
3 BUENOS MUCHACHOS 55 Ángel Vai
4 TAILGATE 57 Pablo Alarcón
5 SACA BRILLO 57 José Carrizo
6 MUNDO DANIEL 57 Héctor Suárez
7 WINSADAY 57 José Vizcarra
8 DON AUGE 57 Francisco Brito
Candidato: (6) MUNDO DANIEL
CUARTA CARRERA
(1.400 metros-16.45 hs.)
PREMIO “DE MEDIACANCHA 2022”
caballo peso jockey
1 VERRELL 53 Rubén Camos
2 DUPLEXER 53 Héctor Suárez
3 DOMNA 52 Matías Rodríguez
4 CANDY GATO 51 Walter Figueroa
5 LUCKY SHADOW 54 Raúl Valdez
6 INDIO ELECTRIC 54 Francisco Brito
7 FUGITIVE BOONE 51 X X
8 MASTER DANDY 53 José Vizcarra
9 DISTINTO RIG 54 Pablo Alarcón
Candidato: (1) VERREL
QUINTA CARRERA
(1.400 metros-17.20 hs.)
PREMIO “REMANENTE 2023”
caballo peso jockey
1 EL MOONWALK 56 Francisco Brito
2 CON EXCESO 56 Facundo Morán
3 CARO AMICI 58 Cristian Caram
4 SMASHING MASTER 56 José Vizcarra
5 SEEKING MONEY 54 Brandon Suárez
6 FIN DEL MUNDO 56 Benjamín Ossan
7 ZINZAN BROOKE 56 Héctor Suárez
8 CASUAL SECURITY 54 Raúl Valdez
Candidato: (7) ZINZAN BROOKE
SEXTA CARRERA
(1.200 metros-18 hs.)
PREMIO “GROOVING 2024”
caballo peso jockey
1 PASE DE PIQUE 56 Rubén Camos
2 STOESSEL 56 Cristian Caram
3 TIERNO DE ALMA 56 Julián Bethencourt
4 SUPREMO PRIZE 56 Ángel Vai
5 FULGENTE 3 56 Facundo Morán
6 DON PIPER 3 56 José Vizcarra
7 CAPOCOMICO 3 56 Gustavo Rojas
8 HIGH SONG 3 56 X X
9 POTRA SI 3 54 X X
10 GUAJIRU 3 56 Francisco Brito
11 SOY NICHOLAS 3 56 Matías Rodríguez
12 GIRO LATINO 3 56 Luis Vai
13 MIEL ESCONDIDA 3 54 X X
14 DIALECTO 3 56 Héctor Suárez
Candidato: (6) DON PIPER
SÉPTIMA CARRERA
(1.500 metros-18.40 hs.)
CLÁSICO “POLLA DE POTRILLOS”
caballo peso jockey
1 THE COACH 56 José Vizcarra
2 GLANIADOR 56 Benjamín Ossan
3 CURIOSO HONEY 56 Ángel Vai
4 ALTRUISMO 56 José Carrizo
5 SENSACIONAL PRIZE 56 Héctor Suárez
6 VALENTINO HALO 56 Ángel Villegas
7 PRINCIPE DARK 56 Luis Vai
8 MOCK JOY 56 Facundo Morán
9 SMILING NICH 56 no correrá
10 CATOLICO 56 Ruben Camos
Candidato: (8) MOCK JOY
OCTAVA CARRERA
(1.500 metros-19.20 hs.)
ESPECIAL “DÍA DE LA MADRE”
caballo peso jockey
1 STANDARTD 57 José Vizcarra
2 SHOW GOES ON 55 Francisco Brito
3 AQUA BOY 56 Lautaro Ponce
4 TWITCH HURRICANE 58 Héctor Suárez
5 STORM CHUCK 57 Ángel Vai
6 REMANENTE 57 Luis Vai
Candidato: (5) STORM CHUCK
NOVENA CARRERA
(1.200 metros-20 hs.)
PREMIO “DR. LUIS ORLANDO PERALTA”
caballo peso jockey
1 HERMANO DEL ALMA 57 Walter Figueroa
2 JOLLY BOY 57 Francisco Brito
3 O MAIS GRANDE 57 Facundo Morán
4 MASTER ROBERTS TOP 57 Julián Bethencourt
5 DANNY EL GRANDE 57 Rubén Camos
6 CORNELL 57 X X
7 AMIGUILI SANT 57 Benjamin Ossan
8 FURIOSO LIFE 57 X X
9 ILDO 57 José Carrizo
10 POR EL TRIUNFO 57 Lautaro Ponce
11 FURIOSO AMAZON 57 X X
12 JAZMINERO AZUL 57 Ángel Vai
13 EL TAIGER 57 Luis Vai
14 GOOGLER 57 José Vizcarra
15 CASHISKING 57 X X
Candidato: (14) GOOGLER