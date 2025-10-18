Diez métodos para cargar el celular del modo más eficiente posible

1) Usar cargador y cables originales o certificados: están diseñados para las especificaciones exactas del teléfono, garantizando la velocidad de carga adecuada y protegiendo la batería.



2) Mantener el nivel de carga entre el 20% y 80%: Para prolongar la vida útil de los iones de litio. No hay que cargarla al 100% de forma constante. Las cargas cortas y frecuentes son mejores que los ciclos completos.



3) Activar el Modo Avión: Al activarlo, el teléfono desactiva todas las conexiones inalámbricas (red móvil, Wi-Fi, Bluetooth), reduciendo el consumo de energía en el segundo plano. La corriente se concentra exclusivamente en la batería, acelerando la carga.



4) No usar el teléfono mientras se lo carga: Usar el móvil mientras está conectado genera calor adicional y divide la energía entrante, lo que ralentiza el proceso y puede degradar la batería a largo plazo.



5) Durante la carga hay que evitar el calor extremo: Las altas temperaturas son el peor enemigo de las baterías de litio. Un coche caliente o debajo de la almohada, son los peores sitios. La temperatura considerada ideal es entre16° y 22°.



6) Hay que cerrar las aplicaciones en segundo plano: esas funcionalidades consumen recursos.



7) El dispositivo debe estar enchufado: el enchufe de pared proporciona un flujo de corriente más estable y rápido que usar el puerto USB de una computadora, ya que los puertos de PC suelen tener un voltaje y amperaje más bajos.



8) La carga rápida o súper rápida: Si su teléfono y cargador son compatibles con la carga rápida (Quick Charge, Power Delivery, etc.), esos sistemas están diseñados para ser eficientes, pero en cargadores certificados.



9) La limpieza del puerto de carga: la suciedad puede obstruir la conexión entre el cable y el dispositivo, lo que provoca una carga lenta o intermitente. De formar periódica, con aire comprimido o un objeto suave y sin conductor, hay que limpiarlo.



10) Utilizar una batería externa (Power Bank) de Calidad: Debe ser de buena calidad y, si es posible, que tenga una potencia de salida adecuada para la carga rápida del dispositivo.