Diez métodos para cargar el celular del modo más eficiente posible

También se puede acelar la carga con acciones simples durante el suministro de energía al teléfono.

Hace 1 Hs

Las compañías de teléfonos buscan optimizar los celulares inteligentes. La durabilidad de las cargas de las baterías es una obsesión. Que una batería sea inagotable es complicado, pero se trabaja para que sea posible. Mientras tanto se pueden implementar consejos para que la batería dure la mayor cantidad de tiempo posible.

Estos son 10 consejos de fácil aplicación que no sólo cuidan la batería, sino también pueden acelerar el proceso de carga:

1) Usar cargador y cables originales o certificados: están diseñados para las especificaciones exactas del teléfono, garantizando la velocidad de carga adecuada y protegiendo la batería.

2) Mantener el nivel de carga entre el 20% y 80%: Para prolongar la vida útil de los iones de litio. No hay que cargarla al 100% de forma constante. Las cargas cortas y frecuentes son mejores que los ciclos completos.

3) Activar el Modo Avión: Al activarlo, el teléfono desactiva todas las conexiones inalámbricas (red móvil, Wi-Fi, Bluetooth), reduciendo el consumo de energía en el segundo plano. La corriente se concentra exclusivamente en la batería, acelerando la carga.

4) No usar el teléfono mientras se lo carga: Usar el móvil mientras está conectado genera calor adicional y divide la energía entrante, lo que ralentiza el proceso y puede degradar la batería a largo plazo.

5) Durante la carga hay que evitar el calor extremo: Las altas temperaturas son el peor enemigo de las baterías de litio. Un coche caliente o debajo de la almohada, son los peores sitios. La temperatura considerada ideal es entre16° y 22°.

6) Hay que cerrar las aplicaciones en segundo plano: esas funcionalidades consumen recursos.

7) El dispositivo debe estar enchufado: el enchufe de pared proporciona un flujo de corriente más estable y rápido que usar el puerto USB de una computadora, ya que los puertos de PC suelen tener un voltaje y amperaje más bajos.

8) La carga rápida o súper rápida: Si su teléfono y cargador son compatibles con la carga rápida (Quick Charge, Power Delivery, etc.), esos sistemas están diseñados para ser eficientes, pero en cargadores certificados.

9) La limpieza del puerto de carga: la suciedad puede obstruir la conexión entre el cable y el dispositivo, lo que provoca una carga lenta o intermitente. De formar periódica, con aire comprimido o un objeto suave y sin conductor, hay que limpiarlo.

10) Utilizar una batería externa (Power Bank) de Calidad: Debe ser de buena calidad y, si es posible, que tenga una potencia de salida adecuada para la carga rápida del dispositivo.

