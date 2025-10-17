Tomás Etcheverry mostró su mejor versión pero fue superado por Holger Rune en el ATP de Estocolmo

El platense había comenzado con autoridad, sólido desde el fondo y efectivo con el primer servicio. Logró quedarse con un ajustado primer set en el tie-break, mostrando su mejor versión desde el regreso a la competencia. Sin embargo, el desarrollo cambió en el segundo parcial: Rune encontró ritmo, subió la intensidad y empezó a dominar los intercambios largos, quebrando temprano para igualar el marcador.