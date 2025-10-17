Cecilia González Mestre: la diseñadora que florece desde Tucumán hacia el mundo

Cada colección de Cecilia ha sido un relato estético y sensorial, donde la moda se convierte en una narrativa íntima. Con “Tierra Nuestra”, la diseñadora recuperó la esencia de lo propio: la tierra fértil, el trabajo artesanal y la identidad como raíz. Luego, en “Alta Pachamama”, rindió homenaje a la espiritualidad de los pueblos andinos, celebrando la fuerza de lo ancestral en siluetas contemporáneas y de alta costura.