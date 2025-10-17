Secciones
Cecilia González Mestre: la diseñadora que florece desde Tucumán hacia el mundo
Hace 50 Min

La creadora presenta su nueva colección “El Jardín” primavera 2026, inspirada en la flora y fauna del Norte argentino, reafirmando una vez más su esencia poética y auténtica en la moda.

UNA PASIÓN QUE NACIÓ EN CASA

En las manos de su abuela encontró los primeros hilos de un destino inevitable. Aunque estudió Abogacía y se formó en Asesoramiento de Imagen, la verdadera vocación de Cecilia González Mestre siempre estuvo en el universo de la moda. Estudió historia de la moda, fashion business y modelaje.

Así nació su primera marca, Fortunata, dedicada en sus inicios a la alta costura y a vestidos que parecían susurrar historias propias. Con el tiempo, esa semilla se transformó en una firma que lleva su nombre y que viste tanto para un evento inolvidable como para los días en los que la elegancia se vuelve compañía.

UN CAMINO DE CAMPAÑAS QUE CUENTAN HISTORIAS

Cada colección de Cecilia ha sido un relato estético y sensorial, donde la moda se convierte en una narrativa íntima. Con “Tierra Nuestra”, la diseñadora recuperó la esencia de lo propio: la tierra fértil, el trabajo artesanal y la identidad como raíz. Luego, en “Alta Pachamama”, rindió homenaje a la espiritualidad de los pueblos andinos, celebrando la fuerza de lo ancestral en siluetas contemporáneas y de alta costura.

Con “Limonhadas”, la frescura del verano se transformó en vestidos y prendas que evocaban tardes luminosas y risas ligeras, un manifiesto de alegría y vitalidad. “Roses” fue un canto a la feminidad: cada rosa convertida en símbolo de la delicadeza y la fortaleza que conviven en la mujer. 

En “Rainbow”, la pasarela se transformó en un viaje multisensorial: con la cápsula “7 Colores”, Cecilia imaginó un vuelo donde cada tono representaba un paisaje, un recuerdo, un destino posible. Y con “Alta Ciudad”, conquistó la mítica Nueva York, llevando la esencia de su universo creativo al corazón cosmopolita del mundo.

Estas campañas no solo marcaron etapas en su evolución como diseñadora, sino que construyeron un lenguaje propio: la moda como espejo de la naturaleza, de la identidad femenina y de las emociones que florecen al vestir.

EL JARDÍN: LA PRIMAVERA FLORECE EN LA TELA

La nueva colección “El Jardín” es un homenaje a la riqueza natural de Tucumán y del Norte argentino. Sus estampas nacen de la flora y fauna local: flores de lapacho, buganvilias encendidas, rosas tempranas y aves que habitan los amaneceres del monte. La paleta de colores se inspira en la vida misma: verdes intensos, rosados románticos, amarillos solares y celestes que evocan cielos despejados.

Las prendas respiran ligereza: trajes con estampas exclusivas, blusas que recuerdan pétalos abiertos, texturas que evocan la nobleza de la tierra húmeda. “El Jardín” no es solo una colección, es un pacto poético con la naturaleza, una invitación a florecer con ella.

UNA MARCA QUE SIGUE CRECIENDO

Desde Tucumán hacia nuevas pasarelas, Cecilia González Mestre reafirma con cada diseño que la moda puede ser raíz, memoria y poesía. Una marca que no solo viste, sino que acompaña, cuenta y celebra. Porque en cada mujer que la elige, también florece un jardín propio.

WEB & REDES SOCIALES: 

www.ceciliagonzalezmestre.com.ar

Instagram: @ceciliagonzalezmestre

Tik Tok: @showroom.cgm

