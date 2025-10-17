Argentina volvió al segundo puesto del ranking FIFA y desplazó a Francia tras la última actualización

La Selección volvió a meterse entre los dos mejores equipos del planeta. En la última actualización del ranking FIFA, publicada hoy, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ascendió al segundo puesto, desplazando a Francia y quedando nuevamente detrás de España, que conservó el primer lugar.
El combinado albiceleste, vigente campeón del mundo y bicampeón de América, alcanzó 1872.43 puntos, mientras que los franceses quedaron con 1862.71. De esta forma, Argentina recupera terreno tras haber perdido el liderazgo en septiembre, luego de 29 meses consecutivos en la cima del ranking.
Las razones del ascenso
El regreso de la "Scaloneta" al segundo lugar se explica por dos factores principales: sus propias victorias en la última doble fecha de amistosos y el empate de Francia en las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.
Durante la gira por Estados Unidos, el equipo de Scaloni sumó puntos clave tras vencer 1-0 a Venezuela y golear 6-0 a Puerto Rico, con un doblete de Alexis Mac Allister, quien celebró uno de los goles con una dedicatoria especial a Lionel Messi.
Por su parte, el seleccionado francés empató 2-2 ante Islandia, un resultado que le impidió sostener su posición y favoreció el avance argentino.
España mantiene el liderazgo
La selección española, que lidera con 1880.76 puntos, consolidó su dominio con dos triunfos contundentes en la ventana de octubre: 2-0 ante Georgia y 4-0 frente a Bulgaria. Con estos resultados, el equipo dirigido por Luis de la Fuente igualó su récord histórico de partidos oficiales sin perder y prolongó el final del ciclo de hegemonía argentina que se había extendido desde abril de 2023.
Movimientos destacados en el Top 10
La nueva actualización del ranking también dejó otros cambios importantes en la elite del fútbol mundial. Inglaterra se mantuvo en el cuarto puesto, mientras que Portugal figura quinto y Países Bajos escaló al sexto. Brasil, tras una sorpresiva derrota 3-2 ante Japón en Tokio, cayó al séptimo lugar.
En tanto, Alemania protagonizó un repunte notable, subiendo dos posiciones para volver al Top 10, desplazando a Croacia, que cayó al undécimo puesto. Completan el grupo de las diez mejores Bélgica (8ª), Italia (9ª) y los propios alemanes (10ª).
Otras selecciones como Hungría, Escocia, Nigeria y Rumania también registraron ascensos dentro del grupo de las cincuenta mejores del planeta.
Camino al Mundial 2026
Con la vista puesta en el próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, la FIFA confirmó que ya se vendieron millones de entradas, siendo Argentina uno de los países con mayor demanda.
La clasificación mundial cobra especial relevancia de cara a la definición de los doce cabezas de serie, que se conocerán tras la ventana de noviembre. Nueve surgirán del ranking y tres corresponderán a los países anfitriones.
En este escenario, Alemania y Croacia todavía no tienen asegurado su lugar entre los preclasificados, mientras que la Azzurra depende de sus próximos resultados para no quedar fuera de ese grupo.
Con esta nueva actualización, la Scaloneta reafirma su vigencia entre las potencias del fútbol y mantiene viva la ilusión de recuperar el trono mundial, ahora con la mirada puesta en 2026.