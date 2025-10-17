Argentina volvió al segundo puesto del ranking FIFA y desplazó a Francia tras la última actualización

España mantiene el liderazgo

La selección española, que lidera con 1880.76 puntos, consolidó su dominio con dos triunfos contundentes en la ventana de octubre: 2-0 ante Georgia y 4-0 frente a Bulgaria. Con estos resultados, el equipo dirigido por Luis de la Fuente igualó su récord histórico de partidos oficiales sin perder y prolongó el final del ciclo de hegemonía argentina que se había extendido desde abril de 2023.