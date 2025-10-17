Secciones
DeportesFútbol

Argentina volvió al segundo puesto del ranking FIFA y desplazó a Francia tras la última actualización

La Selección, campeona del mundo y bicampeona de América, ascendió al segundo lugar del ranking FIFA publicado hoy. La "Scaloneta" superó a Francia tras sus triunfos ante Venezuela y Puerto Rico, mientras España mantuvo el liderazgo.

Lautaro Martínez anotó dos goles frente a Puerto Rico. Lautaro Martínez anotó dos goles frente a Puerto Rico.
Hace 1 Hs

La Selección volvió a meterse entre los dos mejores equipos del planeta. En la última actualización del ranking FIFA, publicada hoy, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ascendió al segundo puesto, desplazando a Francia y quedando nuevamente detrás de España, que conservó el primer lugar.

El combinado albiceleste, vigente campeón del mundo y bicampeón de América, alcanzó 1872.43 puntos, mientras que los franceses quedaron con 1862.71. De esta forma, Argentina recupera terreno tras haber perdido el liderazgo en septiembre, luego de 29 meses consecutivos en la cima del ranking.

Las razones del ascenso

El regreso de la "Scaloneta" al segundo lugar se explica por dos factores principales: sus propias victorias en la última doble fecha de amistosos y el empate de Francia en las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.

Durante la gira por Estados Unidos, el equipo de Scaloni sumó puntos clave tras vencer 1-0 a Venezuela y golear 6-0 a Puerto Rico, con un doblete de Alexis Mac Allister, quien celebró uno de los goles con una dedicatoria especial a Lionel Messi.

Por su parte, el seleccionado francés empató 2-2 ante Islandia, un resultado que le impidió sostener su posición y favoreció el avance argentino.

España mantiene el liderazgo

La selección española, que lidera con 1880.76 puntos, consolidó su dominio con dos triunfos contundentes en la ventana de octubre: 2-0 ante Georgia y 4-0 frente a Bulgaria. Con estos resultados, el equipo dirigido por Luis de la Fuente igualó su récord histórico de partidos oficiales sin perder y prolongó el final del ciclo de hegemonía argentina que se había extendido desde abril de 2023.

Movimientos destacados en el Top 10

La nueva actualización del ranking también dejó otros cambios importantes en la elite del fútbol mundial. Inglaterra se mantuvo en el cuarto puesto, mientras que Portugal figura quinto y Países Bajos escaló al sexto. Brasil, tras una sorpresiva derrota 3-2 ante Japón en Tokio, cayó al séptimo lugar.

En tanto, Alemania protagonizó un repunte notable, subiendo dos posiciones para volver al Top 10, desplazando a Croacia, que cayó al undécimo puesto. Completan el grupo de las diez mejores Bélgica (8ª), Italia (9ª) y los propios alemanes (10ª).

Otras selecciones como Hungría, Escocia, Nigeria y Rumania también registraron ascensos dentro del grupo de las cincuenta mejores del planeta.

Camino al Mundial 2026

Con la vista puesta en el próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, la FIFA confirmó que ya se vendieron millones de entradas, siendo Argentina uno de los países con mayor demanda.

La clasificación mundial cobra especial relevancia de cara a la definición de los doce cabezas de serie, que se conocerán tras la ventana de noviembre. Nueve surgirán del ranking y tres corresponderán a los países anfitriones.

En este escenario, Alemania y Croacia todavía no tienen asegurado su lugar entre los preclasificados, mientras que la Azzurra depende de sus próximos resultados para no quedar fuera de ese grupo.

Con esta nueva actualización, la Scaloneta reafirma su vigencia entre las potencias del fútbol y mantiene viva la ilusión de recuperar el trono mundial, ahora con la mirada puesta en 2026.

Temas JapónEspañaEuropaReino UnidoBrasilVenezuelaItaliaFrancia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Tori Penso, la árbitra que dirigirá el amistoso entre Argentina y Venezuela

Quién es Tori Penso, la árbitra que dirigirá el amistoso entre Argentina y Venezuela

Japón dio el golpe y venció 3-2 a la Selección de Brasil en un amistoso inolvidable

Japón dio el golpe y venció 3-2 a la Selección de Brasil en un amistoso inolvidable

Quién es Tori Penso, la árbitra que dirigirá el amistoso entre la Selección Argentina y Venezuela

Quién es Tori Penso, la árbitra que dirigirá el amistoso entre la Selección Argentina y Venezuela

Lionel Scaloni explicó por qué los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico fueron importantes para la Selección

Lionel Scaloni explicó por qué los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico fueron importantes para la Selección

Agenda de TV: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Argentina-Venezuela en Miami?

Agenda de TV: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Argentina-Venezuela en Miami?

Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
2

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
3

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave
4

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
5

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
6

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Más Noticias
Frano Botica recordó el día que los All Blacks temieron por sus vidas en Tucumán: “Pensábamos que íbamos a morir”

Frano Botica recordó el día que los All Blacks temieron por sus vidas en Tucumán: “Pensábamos que íbamos a morir”

Ralf Schumacher, furioso con Colapinto: “Mick es mucho mejor”

Ralf Schumacher, furioso con Colapinto: “Mick es mucho mejor”

Fórmula 1 en Austin: horarios y cómo llega Franco Colapinto al GP de Austin

Fórmula 1 en Austin: horarios y cómo llega Franco Colapinto al GP de Austin

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Comentarios