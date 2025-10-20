Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña

La marca argentina de gaseosas revive un clásico de los años 70 y vuelve a unir su historia con la de una de las figuras más reconocidas de la televisión nacional. “Lo auténtico Seccomparte” es el concepto que guía esta propuesta que combina memoria, frescura y tecnología.
A más de cinco décadas de su primer comercial juntos, Secco vuelve a convocar a Susana Giménez como protagonista de su nueva campaña publicitaria. El regreso de la diva marca un reencuentro icónico entre una marca tradicional y una figura que, desde los inicios de su carrera, encarna la espontaneidad y el carisma.
En los años 70, Secco eligió a una joven Susana para protagonizar uno de sus primeros comerciales televisivos, en una época en que la televisión todavía era en blanco y negro y las botellas de la marca eran de vidrio color marrón. Desde entonces, mucho cambió, pero un valor sigue siendo el punto de encuentro entre ambos: la autenticidad.
La nueva campaña —con el claim “Lo auténtico Seccomparte”— recupera ese espíritu, y toma como punto de partida aquel primer comercial para reinterpretarlo con una mirada contemporánea. A lo largo del spot se evocan distintos momentos emblemáticos de la trayectoria de Susana, como su célebre “shock” y su histórico programa de televisión, para establecer un paralelismo entre su frescura y la esencia de la marca.
Estrategia creativa y producción
El concepto de la campaña propone rendir homenaje a la historia compartida entre Secco, Susana y el público argentino, y al mismo tiempo renovar el vínculo emocional con las nuevas generaciones.
Para ello, el spot combina novedosas tecnologías de Stage Craft, animación con IA y una estética pop que unen tradición y renovación en una propuesta fiel al ADN de la marca.
Una marca con historia que sigue creciendo
Con esta acción, Secco refuerza su posicionamiento como una marca argentina con más de 90 años de trayectoria, que apuesta a la innovación sin perder su identidad. La campaña busca conectar con el público desde la emoción, recordando que lo auténtico —como las historias que perduran— siempre se comparte.
