Alerta naranja en Tucumán: se espera una "súper tormenta" desde la tarde

El Servicio Meteorológico emitió este viernes una alerta naranja por fuertes tormentas que afectará a toda la provincia a partir de las 18. Según indicó Cristofer Brito, observador del organismo, se espera que la intensidad de las precipitaciones aumente hacia la tarde, con un pico durante la noche que podría generar complicaciones en distintas zonas.
“Vamos a tener una tormenta fuerte durante la tarde y la noche de hoy. El pico de precipitaciones se dará entre las 22 y las 2 de la madrugada, con abundante lluvia, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posibilidad de granizo de forma localizada”, explicó a LA GACETA.
El especialista alertó sobre la cantidad de agua que podría caer en poco tiempo, lo que aumenta el riesgo de anegamientos y complicaciones en el tránsito. “La vez pasada registramos 40 milímetros de lluvia. En este alerta se prevén entre 60 y 100 mm, así que es importante que la población tome precauciones”, agregó.
Entre las recomendaciones del Servicio Meteorológico se destacan evitar circular por calles propensas a inundarse, no sacar residuos a la vía pública y asegurar desagües y sumideros para prevenir problemas mayores. Si bien la alerta abarca toda la provincia, Brito señaló que la llanura tucumana será la zona más afectada, aunque las tormentas no serán uniformes y se presentarán de forma localizada.
Pronóstico para los próximos días
El especialista adelantó además cómo continuará el tiempo durante el fin de semana:
Sábado: Jornada con cielo cubierto y lloviznas en la mañana, mejorando hacia el mediodía. Se espera un ambiente más fresco y agradable, con máximas de 23° a 24° y mínimas nocturnas entre 16° y 17°.
Domingo (Día de la Madre): Condiciones de buen tiempo, cielo parcialmente nublado y máximas de 25°. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de la jornada al aire libre.
En cuanto al verano, Brito recordó que Tucumán enfrentará temperaturas elevadas, en línea con el contexto de calentamiento global. “Calor va a hacer, solo falta definir en qué momento se darán los picos, pero de que será un verano caliente, no hay dudas”, señaló.