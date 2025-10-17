Universitario busca renacer ante Lawn Tennis y meterse dentro de los cuatro mejores en el Regional A

El presente de Universitario Rugby Club está lejos de aquel que lo llevó, en 2023, a rozar la gloria nacional. Hace dos años, la “Serpiente” fue finalista del Nacional de Clubes, cayendo ante el SIC, y confirmaba así su estatus de referente del rugby del norte argentino. Pero en 2025 la historia es diferente: el equipo atraviesa un decrecimiento en su rendimiento y llega a las últimas fechas del Regional A con la obligación de ganar para mantener vivas sus chances de clasificación.