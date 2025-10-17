Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Del enigma Taboada al olvido de Bordón: los nombres que marcaron la falta de rodaje en San Martín

Entre lesiones, decisiones tácticas y bajo rendimiento, el “Santo” acumuló jugadores sin continuidad y con futuro incierto.

RODAJE. Lautaro Taboada terminó sumando minutos en el plantel liguista. RODAJE. Lautaro Taboada terminó sumando minutos en el plantel liguista.
Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs
