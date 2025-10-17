Secciones
SociedadSalud

Esta dieta contribuye a proteger el cerebro y prevenir el Alzheimer

Según los expertos, una alimentación saludable podría ayudar a proteger el cerebro.

Que consumir para mejorar la memoria y a prevenir el Alzheimer Que consumir para mejorar la memoria y a prevenir el Alzheimer
Hace 1 Hs

El Alzheimer es una enfermedad que afecta la salud de millones de personas en todo el mundo. Estudios revelaron que hasta un 80% de los pacientes con Alzheimer presentan desnutrición, lo que aumenta su mortalidad. Sin embargo, estudios recientes revelaron que la dieta mediterránea y sus variantes, la Dash y la Mind, son eficaces para prevenir y frenar esta enfermedad.

La relación entre la alimentación y la prevención del Alzheimer fue el tema central de un seminario organizado por la Fundación Alzheimer España (FAE) llamado "La nutrición en el Alzheimer: El camino desde la prevención hasta la última etapa de la enfermedad." Durante este evento, se destacó la importancia de los hábitos alimenticios saludables en la reducción del riesgo de padecer Alzheimer.

Araceli Alonso, neuróloga de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, señaló que tres dietas en particular son consideradas como neuroprotectoras: la dieta mediterránea, la Dash y la Mind. Estas dietas se caracterizan por promover el consumo de vegetales y frutas, mientras reducen el consumo de carnes rojas, azúcares y alimentos procesados.

Estas dietas demostraron su capacidad para mejorar la cognición en individuos sanos, prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la edad y enfermedades como el Alzheimer, así como ralentizar la progresión y atrofia cerebral. Sin embargo, es importante destacar que estos beneficios se obtienen a través de la alimentación en lugar de suplementos dietéticos en forma de pastillas.

Esta dieta contribuye a proteger el cerebro y prevenir el Alzheimer

Estos son los alimentos clave para prevenir el Alzheimer y mejorar el rendimiento cognitivo

La dieta incluyen verduras crucíferas y bulbos, verduras de hoja verde, aceite de oliva, frutas como fresas, uvas y manzanas, nueces, cacao y pescados ricos en omega-3 y omega-6.

Por otro lado, se deben evitar alimentos como carnes rojas, alimentos procesados, grasas de origen animal y azúcares.

Las personas con problemas neurocognitivos deben abstenerse de consumir alcohol, ya que no aporta beneficios en ningún caso.

La alimentación debe ser parte de una intervención más amplia en el estilo de vida, que incluya ejercicio físico, evitar el tabaco y controlar factores de riesgo vascular como la hipertensión, la diabetes y el colesterol.

Técnicas para mejorar la disposición del paciente con Alzheimer a comer

Los cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento, como la pérdida gradual de los sentidos y los cambios hormonales, influyen en la pérdida de apetito y el estado nutricional de los pacientes con Alzheimer. Por lo tanto, es crucial adoptar enfoques para mejorar la disposición del paciente a comer, como involucrarlos en el proceso de cocinado, preparar platos atractivos y variados, utilizar hierbas aromáticas, cambiar el sabor del agua y comer en familia.

Para evitar los atragantamientos, se recomienda crear un ambiente tranquilo para las comidas, dar órdenes sencillas, modificar la consistencia de los alimentos y utilizar utensilios especializados. Además, es esencial asegurarse de que el paciente coloca la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo al comer para prevenir atragantamientos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Te olvidás de todo? Cuándo preocuparse por la pérdida de memoria

¿Te olvidás de todo? Cuándo preocuparse por la pérdida de memoria

Cinco superalimentos que ayudan a cuidar la memoria y prevenir el alzheimer

Cinco superalimentos que ayudan a cuidar la memoria y prevenir el alzheimer

Esta es la cantidad de palta que debemos consumir para cuidar la salud de nuestro cerebro

Esta es la cantidad de palta que debemos consumir para cuidar la salud de nuestro cerebro

Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
2

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
3

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
4

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave
5

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
6

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Más Noticias
Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Comentarios