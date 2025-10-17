Esta dieta contribuye a proteger el cerebro y prevenir el Alzheimer

El Alzheimer es una enfermedad que afecta la salud de millones de personas en todo el mundo. Estudios revelaron que hasta un 80% de los pacientes con Alzheimer presentan desnutrición, lo que aumenta su mortalidad. Sin embargo, estudios recientes revelaron que la dieta mediterránea y sus variantes, la Dash y la Mind, son eficaces para prevenir y frenar esta enfermedad.
La relación entre la alimentación y la prevención del Alzheimer fue el tema central de un seminario organizado por la Fundación Alzheimer España (FAE) llamado "La nutrición en el Alzheimer: El camino desde la prevención hasta la última etapa de la enfermedad." Durante este evento, se destacó la importancia de los hábitos alimenticios saludables en la reducción del riesgo de padecer Alzheimer.
Araceli Alonso, neuróloga de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, señaló que tres dietas en particular son consideradas como neuroprotectoras: la dieta mediterránea, la Dash y la Mind. Estas dietas se caracterizan por promover el consumo de vegetales y frutas, mientras reducen el consumo de carnes rojas, azúcares y alimentos procesados.
Estas dietas demostraron su capacidad para mejorar la cognición en individuos sanos, prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la edad y enfermedades como el Alzheimer, así como ralentizar la progresión y atrofia cerebral. Sin embargo, es importante destacar que estos beneficios se obtienen a través de la alimentación en lugar de suplementos dietéticos en forma de pastillas.
Estos son los alimentos clave para prevenir el Alzheimer y mejorar el rendimiento cognitivo
La dieta incluyen verduras crucíferas y bulbos, verduras de hoja verde, aceite de oliva, frutas como fresas, uvas y manzanas, nueces, cacao y pescados ricos en omega-3 y omega-6.
Por otro lado, se deben evitar alimentos como carnes rojas, alimentos procesados, grasas de origen animal y azúcares.
Las personas con problemas neurocognitivos deben abstenerse de consumir alcohol, ya que no aporta beneficios en ningún caso.
La alimentación debe ser parte de una intervención más amplia en el estilo de vida, que incluya ejercicio físico, evitar el tabaco y controlar factores de riesgo vascular como la hipertensión, la diabetes y el colesterol.
Técnicas para mejorar la disposición del paciente con Alzheimer a comer
Los cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento, como la pérdida gradual de los sentidos y los cambios hormonales, influyen en la pérdida de apetito y el estado nutricional de los pacientes con Alzheimer. Por lo tanto, es crucial adoptar enfoques para mejorar la disposición del paciente a comer, como involucrarlos en el proceso de cocinado, preparar platos atractivos y variados, utilizar hierbas aromáticas, cambiar el sabor del agua y comer en familia.
Para evitar los atragantamientos, se recomienda crear un ambiente tranquilo para las comidas, dar órdenes sencillas, modificar la consistencia de los alimentos y utilizar utensilios especializados. Además, es esencial asegurarse de que el paciente coloca la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo al comer para prevenir atragantamientos.