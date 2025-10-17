Esta dieta contribuye a proteger el cerebro y prevenir el Alzheimer

Técnicas para mejorar la disposición del paciente con Alzheimer a comer

Los cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento, como la pérdida gradual de los sentidos y los cambios hormonales, influyen en la pérdida de apetito y el estado nutricional de los pacientes con Alzheimer. Por lo tanto, es crucial adoptar enfoques para mejorar la disposición del paciente a comer, como involucrarlos en el proceso de cocinado, preparar platos atractivos y variados, utilizar hierbas aromáticas, cambiar el sabor del agua y comer en familia.