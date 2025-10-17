Frano Botica recordó el día que los All Blacks temieron por sus vidas en Tucumán: “Pensábamos que íbamos a morir”

Lo que vino después fue aún más insólito. “Tuvimos que caminar por un pasillo lleno de lugareños furiosos que nos golpeaban con paraguas y todo tipo de cosas”, contó Botica. Atrapados entre las rejas del túnel que llevaba a los vestuarios, los jugadores neozelandeses sintieron por primera vez el miedo real. “Estábamos buscando cosas, como armas… les quitábamos los tenedores de las barbacoas o trozos de madera, solo para tener algo. Pensábamos que íbamos a morir, que íbamos a morir de verdad”.