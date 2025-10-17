Frano Botica recordó el día que los All Blacks temieron por sus vidas en Tucumán: “Pensábamos que íbamos a morir”

El rugby tucumano forjó su fama de duro mucho antes de la profesionalización. En los años 80, cuando el juego amateur se mezclaba con una intensidad casi tribal, los partidos en la provincia eran sinónimo de choque, orgullo y sangre caliente. Pero en 1988, esa identidad cruzó una línea.
Un año después de ganar la primera Copa del Mundo, los All Blacks visitaron Tucumán para enfrentar al seleccionado local. Lo que debía ser un amistoso histórico terminó en una batalla campal que aún hoy, casi cuatro décadas después, sigue siendo recordada como una de las jornadas más violentas que haya vivido el rugby argentino.
“Ellos (Tucumán) son famosos por su lucha. Empezaron a patear y los quince entraron corriendo a iniciar una pelea”, relató Frano Botica, integrante de aquel equipo maorí que compartía vestuario con leyendas como Buck Shelford, Zinzan Brooke y Steve McDowell. “Hubo una pelea durante todo el partido; fue ridículo”, recordó el ex apertura en una reciente entrevista en el podcast "The DOM HARVEY".
La tensión fue subiendo jugada tras jugada. Cada tackle parecía una declaración de guerra y cada scrum, un campo minado. El árbitro, superado por la violencia, decidió suspender el encuentro cinco minutos antes del final, cuando el público enfurecido comenzó a arrojar objetos al campo de juego.
Lo que vino después fue aún más insólito. “Tuvimos que caminar por un pasillo lleno de lugareños furiosos que nos golpeaban con paraguas y todo tipo de cosas”, contó Botica. Atrapados entre las rejas del túnel que llevaba a los vestuarios, los jugadores neozelandeses sintieron por primera vez el miedo real. “Estábamos buscando cosas, como armas… les quitábamos los tenedores de las barbacoas o trozos de madera, solo para tener algo. Pensábamos que íbamos a morir, que íbamos a morir de verdad”.
El terror continuó fuera del estadio. El colectivo del equipo fue rodeado y golpeado por la multitud, mientras la policía intentaba contener a los hinchas. “Le decíamos al conductor: ‘Apúrese, atropéllelos si están en el camino’”, confesó el ex jugador. La huida fue tan caótica como el partido: los All Blacks abandonaron el estadio entre piedras, golpes y una mezcla de desconcierto y miedo.
La Unión Argentina de Rugby (UAR) reaccionó con firmeza: sancionó a Tucumán con una suspensión de dos años, dejando al seleccionado local fuera de toda competencia oficial. La medida cayó como un balde de agua fría sobre una provincia que respiraba rugby. Fue un castigo ejemplar, pero también una herida que tardó años en cicatrizar.
Botica, sin embargo, reconoce que aquella fama de los tucumanos no era infundada. “Tiempo después vi un video de un partido entre Tucumán y los Springboks… y fue lo mismo”, comentó entre risas nerviosas.
Con el paso del tiempo, el episodio se transformó en mito: la noche en que los All Blacks, los hombres de negro invencibles, conocieron el verdadero significado del “rugby tucumano”. Para algunos, fue una mancha; para otros, una postal de una época donde el coraje se confundía con la violencia.
Hoy, cuando Tucumán sigue siendo una de las cunas más fértiles del rugby argentino, aquella historia se cuenta entre la leyenda y la advertencia. Una noche en la que el orgullo pudo más que la razón, y el rugby, por un instante, se pareció a una guerra.