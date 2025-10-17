La yerba mate argentina ingresa en la dimensión cripto y se agota en un día

Lo que empezó como una idea para impulsar economías regionales terminó marcando un hito. Se trata del lanzamiento de la primera producción de yerba mate tokenizada por parte de la firma R3al Blocks, junto a Mathienzo.
Con sólo U$S20, cualquier persona pudo adquirir una parte del lote y participar del proceso productivo. En menos de 24 horas, la primera producción de yerba mate tokenizada del mundo se agotó. El resultado superó las expectativas y confirmó algo que los argentinos saben bien: el mate mueve pasiones, incluso en el universo cripto.
En su comunicación pública, la startup explicó que la propuesta va más allá de la tecnología. La idea es que las comunidades puedan ser coproductoras de lo que consumen y participar del crecimiento de sus propias economías.
Cómo funciona la yerba mate tokenizada
Cada token representa diez paquetes de yerba mate de un lote total de 1.920 unidades. El dinero recaudado se utiliza para financiar todo el proceso: desde la compra de materia prima hasta el envasado y la distribución, que se realiza por canales digitales como la web de Mathienzo o Mercado Libre.
Quienes participaron pueden elegir entre dos beneficios: obtener una ganancia cuando se vende el lote completo o recibir la yerba a precio preferencial. De esa forma, inversión y consumo se conectan directamente, sin intermediarios.
El modelo impulsa la transparencia, genera empleo local y permite que pequeños inversores se sumen a proyectos reales con impacto en comunidades productoras. Para Mathienzo, el paso hacia la tokenización une identidad y futuro: el mate como tradición, pero también como motor de innovación.
Un modelo argentino con proyección internacional
La iniciativa no sólo revolucionó el mercado local: también posicionó a la Argentina como referente global en el uso de blockchain sobre productos culturales y alimentarios.
R3al Blocks, especializada en tokenización de activos reales, busca replicar el modelo en otros sectores como energía, agroindustria e inmuebles. La propuesta promete un rendimiento estimado del 15% anual y ofrece trazabilidad completa del proceso productivo.
Invertir es simple: se realiza de forma 100% digital desde r3al.io, donde se crea una cuenta y se elige el monto. Cada token se vincula a un lote específico, con información detallada sobre cada etapa de producción. En este caso, la yerba mate ofrecida es de alta calidad y, según el catálogo de R3al Blocks, se cosecha a mano y se distingue por no generar acidez, por no lavarse rápido, y por mantener un sabor intenso y equilibrado hasta el último mate.
"Su aroma herbal con un dejo tostado y un final persistente la convierten en un blend premium pensado para quienes buscan saborear la leyenda más argentina. Sus paquetes de 500 gramos contienen este blend único, estacionado naturalmente durante 24 meses, que convierte cada ronda en una experiencia extraordinaria. No es solo una infusión: es respeto por la naturaleza, la música, el arte y la diversidad. Una tradición que se reinventa y viaja desde Misiones al mundo a través de blockchain", dice la descripción de la primera yerba tokenizada.