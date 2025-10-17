La yerba mate argentina ingresa en la dimensión cripto y se agota en un día

"Su aroma herbal con un dejo tostado y un final persistente la convierten en un blend premium pensado para quienes buscan saborear la leyenda más argentina. Sus paquetes de 500 gramos contienen este blend único, estacionado naturalmente durante 24 meses, que convierte cada ronda en una experiencia extraordinaria. No es solo una infusión: es respeto por la naturaleza, la música, el arte y la diversidad. Una tradición que se reinventa y viaja desde Misiones al mundo a través de blockchain", dice la descripción de la primera yerba tokenizada.