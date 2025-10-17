Secciones
SociedadActualidad

El Corte, atrapado en una crisis hídrica que se repite hace 40 años

En Yerba Buena, los residentes denuncian que la situación se agravó en las últimas semanas. Aseguran que deben comprar bidones y depender de camiones cisterna para cubrir necesidades básicas.

Hace 1 Hs

Vecinos de distintas zonas de El Corte, en Yerba Buena, volvieron a manifestar su malestar por los serios inconvenientes en el suministro de agua potable. Aunque aseguran que la falta de servicio es un problema histórico que se arrastra desde hace más de cuatro décadas, advierten que la situación se intensificó en los últimos 20 días, dejando a numerosos hogares sin acceso al recurso.

En varios sectores, los caños permanecen secos y las familias deben organizar sus rutinas a la espera de los camiones cisterna que, según los testimonios, llegan de manera irregular y sin horarios fijos. “Hay que cuidar cada centímetro cúbico de agua porque no sabemos cuándo volverá el camión”, señaló a LA GACETA uno de los damnificados, que además contó que hasta deben comprar agua envasada para beber, cocinar y hasta para las mascotas.

La situación afecta a distintos barrios, algunos de los cuales reciben agua por apenas unas horas al día, mientras que otros llevan semanas sin suministro. En ese marco, los vecinos aclaran que las dificultades no sólo responden a la sequía, sino también a la falta de inversiones y obras de infraestructura. “El crecimiento poblacional y de emprendimientos en la zona se multiplicó, pero la red es la misma de siempre”, apuntaron.

El Corte, atrapado en una crisis hídrica que se repite hace 40 años

Desde la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) reconocieron que existe un déficit en la producción de agua debido a la sequía y mencionaron obras en curso, como la captación en el Río Muerto, para reforzar el servicio. Sin embargo, los vecinos sostienen que los trabajos avanzan con demoras y que no solucionarán de manera integral el problema.

El malestar también incluye cuestionamientos políticos. Algunos residentes consideran que el conflicto se prolonga porque no existe un trabajo coordinado entre la empresa, la Municipalidad de Yerba Buena y la Provincia. “Estamos en manos de un único prestador, y después de tantos años, lo que hay es desconfianza en las promesas de solución”, expresaron.

Temas Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
2

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
3

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
4

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
5

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial
6

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Más Noticias
El tiempo en Tucumán estará inestable y hay alerta naranja por fuertes tormentas por la tarde

El tiempo en Tucumán estará inestable y hay alerta naranja por fuertes tormentas por la tarde

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

¿Cuál es el queso más saludable para bajar de peso?

¿Cuál es el queso más saludable para bajar de peso?

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo

Wegovy, la droga más famosa contra la obesidad, ya está disponible en Argentina

Wegovy, la droga más famosa contra la obesidad, ya está disponible en Argentina

Las ciclovías fantasmas cumplieron cuatro décadas en Tucumán

Las ciclovías fantasmas cumplieron cuatro décadas en Tucumán

Efemérides del viernes 17 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 17 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios