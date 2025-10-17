El Corte, atrapado en una crisis hídrica que se repite hace 40 años

La situación afecta a distintos barrios, algunos de los cuales reciben agua por apenas unas horas al día, mientras que otros llevan semanas sin suministro. En ese marco, los vecinos aclaran que las dificultades no sólo responden a la sequía, sino también a la falta de inversiones y obras de infraestructura. “El crecimiento poblacional y de emprendimientos en la zona se multiplicó, pero la red es la misma de siempre”, apuntaron.