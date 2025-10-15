Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

La falta de agua se agudiza en distintas zonas de Yerba Buena, especialmente en El Corte y Lomas de Imbaud. En algunos sectores, los vecinos afirman que llevan más de diez días sin una gota en sus casas. La situación, que se repite cada año, se agravó en las últimas semanas por la sequía y la falta de respuestas concretas de las autoridades, indican los ciudadanos.
“Ni agua ni obras”
Ramiro Juliá vive en la zona norte de El Corte, en el paraje El Paraíso. Allí, el abastecimiento depende de un arroyo ubicado a unos dos kilómetros de la comisaría. “Hace más de diez días que estamos sin una gota. Este problema viene de hace tiempo, pero ahora todas las zonas la están pasando mal. Dependemos del clima, y desde el jueves pasado no tenemos agua”, cuenta.
Juliá señala que los reclamos son constantes y que los compromisos oficiales no se cumplen. “Tuvimos muchísimas reuniones, siempre hubo promesas, pero ni agua ni obras. La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) dijo que haría una obra en el Río Muerto, pero esa obra solo abastecería una parte de El Corte, no el norte”, advierte.
También cuestiona la calidad del agua cuando llega a los hogares. “Lavo el filtro cada semana y sale con hojas y restos de insectos. Ya hice la denuncia en el Ersept”, agrega.
“Pagamos por un servicio esencial que no tenemos”
Para Marta Russo, otra vecina de El Corte, la situación “es insostenible”. “Este es un problema de años, pero cada vez peor. Antes también cortaban el agua, pero nunca como ahora, con esta falta total y la mala calidad. Hay sectores que no tienen una gota hace más de una semana. Dependemos de los camiones cisterna, que a veces ni llegan”, lamenta.
La mujer asegura que las obras en marcha no se terminan y que las autoridades no atienden los reclamos. “Llamás a la SAT y no te contestan, no responden ni por teléfono ni por WhatsApp. La SAT y la Municipalidad se pasan la pelota. Nosotros estamos en el medio y nadie da respuestas. Solo te escuchan cuando hay elecciones o cuando salís a hacer lío”, dice con frustración.
“El sistema no alcanza”
Desde Lomas de Imbaud, Miguel Rohmer vive la misma situación. “Aquí directamente no hay nada de agua. En mi caso particular yo tengo una cisterna que se llena fácil, pero ya está casi vacía. Por ahora tengo un poco de reserva, pero vienen tiempos complicados”, comenta.
Rohmer recuerda que hace más de un año la SAT prometió una obra para llevar agua desde San Agustín hasta la cisterna de la punta de la loma, pero sigue demorada. “Hace 40 años que vivo acá, y los problemas son los mismos, solo que ahora hay muchos más barrios nuevos, cerrados y abiertos, y el sistema no alcanza”, explica.
“Tenemos que rogar que nos manden un camión”
En El Corte, Hernán también denuncia que hace al menos 15 días no tienen servicio. “Es una vergüenza. Hay que rogar o escrachar a la SAT para que nos traigan un camión. Tengo esposa y cuatro hijas, y cuidamos el agua al máximo, pero se acaba en dos o tres días. Esto pasa todos los años, pero este es el peor”, describe.
Consultada por LA GACETA, fuentes oficiales de SAT confirmó que trabajan contrarreloj la obra del Río Muerto, “que va a reforzar la producción de agua” en la zona.
“¿Por qué se cae el servicio estos días? Porque no llueve. Yerba Buena tiene provisión de tomas superficiales, y los ríos están secos. Disminuyó el caudal de Anfama y de Vipos. Con esta obra vamos a recuperar parte del caudal perdido”, explicaron desde la empresa.
Además, adelantaron que esta semana entrará en operación un nuevo pozo de agua en la zona de Quintana y La Madre, y que también avanzan obras en Anfama “para mejorar la producción general de agua en Yerba Buena”.
Desde la empresa aclararon que las comunicaciones oficiales se realizarán una vez que las obras estén concluidas.