Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

La mujer asegura que las obras en marcha no se terminan y que las autoridades no atienden los reclamos. “Llamás a la SAT y no te contestan, no responden ni por teléfono ni por WhatsApp. La SAT y la Municipalidad se pasan la pelota. Nosotros estamos en el medio y nadie da respuestas. Solo te escuchan cuando hay elecciones o cuando salís a hacer lío”, dice con frustración.