Cómo triunfar en la búsqueda de trabajo remoto y aumentar tus ingresos en dólares

Desde el inicio de la pandemia, y hasta hoy, el trabajo remoto se convirtió en la elección prioritaria para muchos argentinos. Esto se debe no solo a la comodidad del home office, sino también a la oportunidad que ofrece de colaborar con empresas extranjeras y recibir un salario en dólares.
Esta modalidad de empleo ofrece flexibilidad y una amplia gama de opciones laborales. Sin embargo, para tener éxito en este ámbito, es fundamental seguir algunas recomendaciones clave.
1. Cuál es el trabajo remoto que te interesa
Una excelente manera de comenzar tu búsqueda de trabajo remoto es examinando sitios web de empleo y utilizando palabras clave para identificar las posiciones más demandadas en este campo. Si estás dispuesto a explorar diferentes sectores, confeccioná una lista de tus habilidades personales y determina cuáles empleos demandados se alinean con tus capacidades. Si descubres que tus habilidades actuales no son de las más solicitadas, considera adquirir nuevas competencias a través de cursos disponibles en plataformas gratuitas y online.
Algunos de los empleos remotos más requeridos incluyen asistentes virtuales, diseñadores web o gráficos, ingenieros de software, profesores de idiomas, especialistas en SEO, expertos en marketing por correo electrónico, traductores, redactores, especialistas en redes sociales y compradores de medios.
2. ¿Cómo buscar trabajo desde tu casa?
Para encontrar oportunidades profesionales en el trabajo remoto, puedes seguir estas estrategias:
Sitios web de búsqueda de empleo: Rastrea ofertas en portales generalistas incorporando palabras clave. Algunas páginas incluso cuentan con filtros específicos para encontrar empleos a distancia.
Plataformas especializadas en trabajo remoto: Sitios como Torre.co, Lapieza.io, Remotolist, Weremoto, Remotojob, FlexJobs, JustRemote, We Work Remotely, Remote.co, entre otros, se centran en empleos remotos y ofrecen una amplia variedad de oportunidades.
Plataformas de trabajo independiente: Si estás dispuesto a trabajar de manera autónoma, puedes captar clientes a través de plataformas como Fiverr, Upwork, Workana, Freelancer y Workhub.
Redes sociales: Utiliza plataformas como LinkedIn y otras redes sociales para aumentar tu visibilidad y expandir tu red de contactos. El 80% de las ofertas laborales no se publican de manera convencional, por lo que exhibir tu trabajo en estas redes puede ser esencial.
Candidaturas espontáneas: No dudes en tomar la iniciativa y presentarte directamente a empresas de trabajo remoto o posibles clientes a través de las redes sociales o correo electrónico. Asegúrate de comunicar desde el inicio el valor que puedes aportar.
3. ¿Cómo preparar mi perfil?
A la hora de presentar tu perfil, es fundamental elaborar un currículum vitae que destaque tus competencias y experiencias relacionadas con el trabajo a distancia. Esto incluye mencionar situaciones anteriores de trabajo o estudio remoto, así como habilidades técnicas y blandas, como la gestión del tiempo, organización, proactividad, adaptabilidad, flexibilidad, autonomía, trabajo en equipo y habilidades de comunicación.
4. ¿Cómo prepararse para una entrevista?
La preparación para las entrevistas en el trabajo remoto es clave para el éxito. Además de las preguntas típicas de cualquier entrevista laboral, debes estar listo para abordar cuestiones específicas, como dónde desempeñas tus labores cuando trabajas a distancia, por qué deseas trabajar desde casa, cómo manejas las distracciones y cómo te mantienes concentrado en un entorno hogareño. Demostrar tus habilidades tecnológicas y tu capacidad para trabajar de manera eficiente a distancia es fundamental.